Estiagem no Amazonas afeta mais de 161 mil famílias e mantém 50 municípios em emergência

A estiagem continua afetando milhares de famílias no Amazonas. De acordo com o boletim divulgado pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (12/11), por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, 161.590 famílias foram atingidas pelo desastre, enquanto 50 municípios permanecem em situação de emergência e outros 12 estão em alerta.

Entre os municípios em emergência estão Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Silves, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

Outros 12 municípios estão em situação de alerta: Barcelos, Beruri, Canutama, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Iranduba, Manaus, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã e Tabatinga.

Governo amplia assistência às famílias atingidas

Para reduzir os impactos da estiagem, o Governo do Amazonas mantém as ações da Operação Estiagem 2026, com distribuição de alimentos, materiais de limpeza e equipamentos para armazenamento de água.

No dia 27 de outubro, foram enviadas mais de 13 toneladas de alimentos para Anamã e Rio Preto da Eva. Juntos, os municípios receberam 670 cestas básicas, 400 kits de limpeza e 200 caixas d’água com capacidade para 500 litros.

Com essas entregas, a primeira fase da operação alcançou 15 municípios, totalizando 4.800 cestas básicas, equivalentes a aproximadamente 96 toneladas de alimentos, 3.400 kits de limpeza, 3.060 caixas d’água de 500 litros, três reservatórios de 5 mil litros e 18 kits purificadores de água.

A distribuição de ajuda humanitária também inclui o envio de 300 caixas d’água para Presidente Figueiredo e, para Rio Preto da Eva, 250 caixas d’água, 250 cestas básicas e 250 kits de limpeza.

Anteriormente, Humaitá recebeu 50 caixas d’água de 500 litros e 50 tampas. Já a Cooperativa dos Agricultores, Pescadores Artesanais, Indígenas, Quilombolas e Extrativistas do Amazonas (COOPAM) recebeu 500 caixas d’água e 360 tampas.

Outra iniciativa é o projeto Água Boa. Em 2026, a Defesa Civil estadual já encaminhou 167 kits purificadores de água para municípios amazonenses, beneficiando principalmente comunidades ribeirinhas e populações com dificuldades de abastecimento durante os períodos de cheia e estiagem.