A Câmara Municipal de Tefé, no interior do Amazonas, realizou na última quinta-feira (12) a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. O atual presidente da Casa Legislativa, vereador Lázaro Nogueira da Silva, foi reeleito por unanimidade, garantindo a continuidade de sua gestão à frente do Poder Legislativo municipal pelos próximos dois anos.

A sessão contou com a presença do prefeito de Tefé, Nicson Marreira, da primeira-dama Kelly Barbosa, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de secretários municipais e de representantes da população, que acompanharam a escolha dos parlamentares responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos.

A recondução de Lázaro Nogueira à presidência demonstra o apoio dos vereadores à continuidade de sua administração. A nova composição da Mesa Diretora terá a responsabilidade de coordenar as atividades legislativas, conduzir as sessões e administrar os trabalhos internos da Câmara durante o próximo biênio.

Confira a composição da Mesa Diretora para 2027-2028

Presidente: Lázaro Nogueira da Silva

Lázaro Nogueira da Silva 1º Vice-Presidente: Lurinei de Souza Oliveira

Lurinei de Souza Oliveira 2º Vice-Presidente: Paulo Ludovico Litaiff Celani

Paulo Ludovico Litaiff Celani 1ª Secretária: Rianna Damasceno Pires

Rianna Damasceno Pires 2ª Secretária: Cláudia Marreira Gonçalves

Cláudia Marreira Gonçalves 1º Tesoureiro: Juvenal Correa Lopes Filho

Juvenal Correa Lopes Filho 2º Tesoureiro: Francisco Carioca Pinto

Continuidade dos trabalhos legislativos

Com a definição da nova Mesa Diretora, a Câmara Municipal de Tefé se prepara para mais um período de atividades parlamentares, com foco na apreciação de projetos de lei, fiscalização das ações do Poder Executivo e discussão de propostas voltadas ao desenvolvimento do município.

A nova gestão terá início em 2027 e seguirá até o final de 2028, período em que os integrantes da Mesa Diretora serão responsáveis pela organização administrativa e pelo funcionamento do Legislativo municipal.

A eleição representa mais uma etapa na organização institucional da Câmara de Tefé, reforçando o papel do Parlamento na representação dos interesses da população e no acompanhamento das políticas públicas municipais.