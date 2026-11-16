O combate à violência doméstica e familiar contra a mulher ganhou números expressivos no Amazonas em 2026. As três Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCMs), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), registraram aproximadamente 6,8 mil solicitações de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), além de 988 prisões em flagrante e 238 mandados de prisão cumpridos ao longo do ano.

Os dados revelam a dimensão da violência contra as mulheres e a atuação das forças de segurança para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores.

Entre as unidades, a DECCM Centro-Sul liderou em solicitações de medidas protetivas, com aproximadamente 3,3 mil registros, além de 124 prisões em flagrante e 74 mandados de prisão cumpridos.

Na DECCM Norte/Leste, foram contabilizadas 2,6 mil solicitações de medidas protetivas, 628 prisões em flagrante e 127 mandados de prisão. Já a DECCM Sul/Oeste registrou 789 solicitações de MPUs, 236 prisões em flagrante e 37 mandados cumpridos.

Violência vai além das agressões físicas

A atuação das delegacias abrange todas as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006): física, psicológica, moral, patrimonial e sexual.

As equipes também investigam crimes praticados no ambiente virtual, como ameaças, perseguições e divulgação indevida de imagens e informações pessoais, situações que podem causar graves consequências à vida das vítimas.

Delegacia Virtual facilita denúncias

Para ampliar o acesso à rede de proteção, a Polícia Civil lançou, em 2025, a Delegacia Virtual da Mulher. A plataforma permite que vítimas registrem Boletins de Ocorrência (BOs) e solicitem Medidas Protetivas de Urgência pela internet, sem precisar comparecer inicialmente a uma unidade policial.

Outra iniciativa importante foi a expansão da Operação Shamar para o interior do Amazonas, que chegou pela primeira vez a São Gabriel da Cachoeira, município que concentra a maior população indígena do Brasil, distribuída em aproximadamente 750 comunidades.

A ação teve como objetivo aproximar os serviços de proteção das mulheres indígenas, levando informações sobre direitos, prevenção à violência e canais de denúncia diretamente às comunidades.

Polícia reforça importância das denúncias

A delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher exige atuação permanente das forças de segurança, desde a investigação das denúncias até a responsabilização dos autores.

Segundo a delegada, é fundamental garantir que as vítimas encontrem acolhimento, atendimento especializado e informações sobre os mecanismos legais de proteção.

“As especializadas atuam para ampliar o acesso das mulheres à rede de proteção, garantir um atendimento seguro e oferecer suporte para que as vítimas se sintam acolhidas ao procurar ajuda. Também trabalhamos para que elas conheçam seus direitos e tenham conhecimento dos canais disponíveis para denunciar situações de violência. É fundamental que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que podem contar com o apoio das autoridades”, afirmou.

Saiba como denunciar

Mulheres que enfrentam situações de violência doméstica podem procurar a delegacia mais próxima ou utilizar a Delegacia Virtual da Mulher para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas.

O serviço está disponível em: https://delegaciavirtualdamulher.policiacivil.am.gov.br/

As denúncias também podem ser realizadas pelos seguintes canais:

197 ou (92) 3667-7575: Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). 181: Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Disque 100: canal nacional de proteção aos direitos humanos.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima. A orientação das autoridades é que as vítimas ou pessoas que tenham conhecimento de situações de violência procurem ajuda. Denunciar pode ser o primeiro passo para interromper o ciclo de agressões e salvar vidas.