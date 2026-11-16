O café produzido na Amazônia alcançou um marco histórico na cafeicultura nacional. Na 15ª edição do concurso Coffee of the Year (COY), realizada na última sexta-feira (13), no encerramento da Semana Internacional do Café (SIC), em c (MG), o Amazonas conquistou sua primeira premiação na história da disputa — e em dose dupla.
Representantes do município de Apuí, no sul do estado, garantiram duas das três primeiras posições na categoria canéfora. O título de grande campeão nacional ficou com Vani de Souza, do Sítio Santa Catarina, enquanto Joelma Pereira Alcantara, do Sítio Nossa Senhora de Fátima, assegurou a terceira colocação. O segundo lugar ficou com Luis Carlos da Silva Gomes, da Fazenda São Bento, de Santa Teresa (ES).
Logo após o anúncio do vencedor, dezenas de integrantes da comitiva amazonense subiram ao palco do Grande Auditório do Expominas e protagonizaram uma celebração marcante, simbolizando a ascensão dos robustas amazônicos no mercado de cafés especiais.
Valorização e impacto econômico
Pioneiro na valorização tanto dos canéforas que englobam os robustas amazônicos e os conilons capixabas quanto dos arábicas de regiões tradicionais e emergentes, o COY funciona como a principal vitrine de qualidade e geração de negócios do setor no país. O reconhecimento na premiação costuma abrir portas comerciais expressivas: em edições anteriores, produtores consagrados chegaram a receber ofertas de até R$ 10 mil por saca.
Persistência marca vitória no Arábica
Na categoria arábica, o troféu de primeiro lugar foi para a produtora Alessandra Dias da Silva, do Sítio Serrinha da Baroa, em Iúna (ES), na região do Caparaó. A conquista coroou a insistência da família, que enviava amostras ao concurso pelo terceiro ano consecutivo sem nunca ter figurado sequer entre os dez finalistas.
O pódio dos arábicas foi completado por Thiago Batista da Silva, da Fazenda Paraíso, em Caparaó (região de Matas de Minas), em segundo lugar, e Cristiana Souza da Silva Alves, do Sítio do Galho, em Divino de São Lourenço (ES), em terceiro.
Como funciona a escolha dos campeões
A seleção da 15ª edição reuniu 478 amostras provenientes de 30 regiões produtoras do Brasil. Na etapa técnica, os lotes foram avaliados por provadores certificados (Q-Graders e R-Graders) licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI).
Desse total, as 187 melhores amostras (156 de arábica e 31 de canéfora) avançaram para as rodadas de cupping e negócios ao longo da SIC. Na fase decisiva, os dez melhores arábicas e os cinco melhores canéforas foram submetidos ao voto popular em degustações às cegas, definindo os campeões do ano antes do tradicional Cupping dos Campeões.
Pódio Completo — 15º Coffee of the Year (COY)
Categoria Canéfora
Vani de Souza — Sítio Santa Catarina | Apuí (AM)
Luis Carlos da Silva Gomes — Fazenda São Bento | Santa Teresa (ES)
Joelma Pereira Alcantara — Sítio Nossa Senhora de Fátima | Apuí (AM)
Categoria Arábica
Alessandra Dias da Silva — Sítio Serrinha da Baroa | Iúna (ES)
Thiago Batista da Silva — Fazenda Paraíso | Caparaó (MG)
Cristiana Souza da Silva Alves — Sítio do Galho | Divino de São Lourenço (ES)