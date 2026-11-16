Valorização e impacto econômico

Persistência marca vitória no Arábica

Como funciona a escolha dos campeões

O café produzido na Amazônia alcançou um marco histórico na cafeicultura nacional. Na 15ª edição do concurso Coffee of the Year (COY), realizada na última sexta-feira (13), no encerramento da Semana Internacional do Café (SIC), em c (MG), o Amazonas conquistou sua primeira premiação na história da disputa — e em dose dupla. Representantes do município de Apuí, no sul do estado, garantiram duas das três primeiras posições na categoria canéfora. O título de grande campeão nacional ficou com Vani de Souza, do Sítio Santa Catarina, enquanto Joelma Pereira Alcantara, do Sítio Nossa Senhora de Fátima, assegurou a terceira colocação. O segundo lugar ficou com Luis Carlos da Silva Gomes, da Fazenda São Bento, de Santa Teresa (ES). Logo após o anúncio do vencedor, dezenas de integrantes da comitiva amazonense subiram ao palco do Grande Auditório do Expominas e protagonizaram uma celebração marcante, simbolizando a ascensão dos robustas amazônicos no mercado de cafés especiais.Pioneiro na valorização tanto dos canéforas que englobam os robustas amazônicos e os conilons capixabas quanto dos arábicas de regiões tradicionais e emergentes, o COY funciona como a principal vitrine de qualidade e geração de negócios do setor no país. O reconhecimento na premiação costuma abrir portas comerciais expressivas: em edições anteriores, produtores consagrados chegaram a receber ofertas de até R$ 10 mil por saca.Na categoria arábica, o troféu de primeiro lugar foi para a produtora Alessandra Dias da Silva, do Sítio Serrinha da Baroa, em Iúna (ES), na região do Caparaó. A conquista coroou a insistência da família, que enviava amostras ao concurso pelo terceiro ano consecutivo sem nunca ter figurado sequer entre os dez finalistas. O pódio dos arábicas foi completado por Thiago Batista da Silva, da Fazenda Paraíso, em Caparaó (região de Matas de Minas), em segundo lugar, e Cristiana Souza da Silva Alves, do Sítio do Galho, em Divino de São Lourenço (ES), em terceiro.A seleção da 15ª edição reuniu 478 amostras provenientes de 30 regiões produtoras do Brasil. Na etapa técnica, os lotes foram avaliados por provadores certificados (Q-Graders e R-Graders) licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). Desse total, as 187 melhores amostras (156 de arábica e 31 de canéfora) avançaram para as rodadas de cupping e negócios ao longo da SIC. Na fase decisiva, os dez melhores arábicas e os cinco melhores canéforas foram submetidos ao voto popular em degustações às cegas, definindo os campeões do ano antes do tradicional Cupping dos Campeões. Pódio Completo — 15º Coffee of the Year (COY) Categoria Canéfora Vani de Souza — Sítio Santa Catarina | Apuí (AM) Luis Carlos da Silva Gomes — Fazenda São Bento | Santa Teresa (ES) Joelma Pereira Alcantara — Sítio Nossa Senhora de Fátima | Apuí (AM) Categoria Arábica Alessandra Dias da Silva — Sítio Serrinha da Baroa | Iúna (ES) Thiago Batista da Silva — Fazenda Paraíso | Caparaó (MG) Cristiana Souza da Silva Alves — Sítio do Galho | Divino de São Lourenço (ES)