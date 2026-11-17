Uma cena inusitada e perigosa chamou a atenção de moradores de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus). Um homem foi filmado enquanto se aproximava de um jacaré em uma canoa e tentava atingir o animal com um terçado. Durante a ação, ele perdeu o equilíbrio e acabou caindo na água sobre o próprio réptil. O episódio aconteceu na tarde de domingo (15), nas proximidades da orla do Jauary, às margens do rio Amazonas. As imagens foram registradas por uma mulher que acompanhava a movimentação da região.

No vídeo, o homem aparece deixando uma estrutura flutuante em uma canoa e seguindo em direção ao jacaré. Ao chegar perto, ele fica em pé na embarcação e utiliza o terçado para golpear o animal.

Com a reação do jacaré, a canoa foi atingida e o homem acabou se desequilibrando, caindo diretamente sobre o animal dentro do rio.

Depois da queda, o jacaré conseguiu se afastar e nadou em direção ao meio do rio. Não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do homem ou sobre possíveis ferimentos no animal.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Itacoatiara acompanha a ocorrência e trabalha para apurar as circunstâncias do episódio.

A agressão a animais silvestres sem autorização dos órgãos ambientais pode configurar crime ambiental. A legislação brasileira proíbe práticas como perseguir, ferir, capturar ou matar espécies da fauna silvestre sem a devida permissão.

A Semma também solicitou a colaboração da população para ajudar na identificação do homem envolvido. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia do órgão, no telefone (92) 99224-7225.

Veja vídeo: