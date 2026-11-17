A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) informou que colabora com as autoridades policiais na investigação do desaparecimento do pescador José Nelson, na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

Segundo o órgão, a atuação integrada começou após tomar conhecimento do caso, em 14 de novembro. A fundação afirma que mantém contato com as instituições responsáveis para auxiliar no esclarecimento da ocorrência.

De acordo com a Funai, uma embarcação e um motor pertencentes a José Nelson foram localizados em aldeias do povo Korubo.

A instituição comunicou a localização à Polícia Civil do Amazonas e disponibilizou os bens para os trabalhos de perícia técnica. As informações apresentadas não esclarecem como os objetos chegaram às comunidades nem estabelecem responsabilidade pelo desaparecimento.

No domingo (15), a fundação reuniu representantes da Defensoria Pública da União (DPU) e da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) para alinhar procedimentos jurídicos, sanitários e administrativos.

Diligências devem observar protocolos específicos

A Funai destacou que a região envolve comunidades indígenas de recente contato. Por esse motivo, diligências e eventuais depoimentos precisam seguir protocolos específicos, com acompanhamento institucional e apoio de intérpretes qualificados.

Segundo a fundação, esses cuidados devem respeitar as particularidades linguísticas e socioculturais da comunidade durante a apuração.

O órgão afirmou que permanece à disposição das forças de segurança e do Sistema de Justiça e defendeu uma investigação técnica e imparcial, com respeito ao devido processo legal.