Cinco municípios do Amazonas vão receber mais de R$ 3,5 milhões do Governo Federal para ações de resposta a desastres. A liberação dos recursos foi autorizada pela Defesa Civil Nacional na segunda-feira (16/11), e as portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Os valores serão destinados a Lábrea, São Paulo de Olivença, Nova Olinda do Norte, Beruri e Boca do Acre. O objetivo é ajudar as prefeituras a enfrentar os impactos dos desastres e executar medidas emergenciais para atender à população afetada.

São Paulo de Olivença receberá o maior repasse, de R$ 1,8 milhão. Em seguida aparecem Beruri, com R$ 721,7 mil; Boca do Acre, com R$ 486,6 mil; Nova Olinda do Norte, com R$ 356,1 mil; e Lábrea, com R$ 118,2 mil.

Os recursos serão transferidos em parcela única e deverão ser utilizados exclusivamente nas ações autorizadas pela Defesa Civil. O prazo para execução dos serviços varia entre 90 e 180 dias, conforme cada portaria.

A medida busca garantir apoio às cidades atingidas por desastres e contribuir para o atendimento das necessidades mais urgentes da população.