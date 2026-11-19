O número de brasileiros que contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chegou a 68,7 milhões em setembro de 2026, o maior resultado desde 2012. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (18/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

O crescimento está relacionado ao aumento das contratações com carteira assinada e à formalização de trabalhadores por conta própria. Segundo a pesquisa, o Brasil alcançou 39,4 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada no setor privado, também o maior número da série histórica.

Além dos trabalhadores registrados em empresas, o grupo de contribuintes inclui pessoas que trabalham por conta própria e pagam o INSS, entre elas os microempreendedores individuais (MEIs).

Trabalhadores por conta própria

A pesquisa também mostra o avanço da formalização entre os pequenos empreendedores. Em 2025, 27,1% dos trabalhadores por conta própria tinham CNPJ, o maior percentual já registrado pelo IBGE.

A inscrição como microempreendedor individual permite contribuir para a Previdência Social e ter acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria, desde que sejam cumpridos os requisitos exigidos.

Dessa maneira, os dados apontam aumento no número de brasileiros que contribuem para a Previdência Social, seja por meio de emprego formal ou de atividade por conta própria regularizada.