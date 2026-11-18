A Polícia Federal inaugura, na próxima quinta-feira (19/11), a nova Delegacia de Polícia Federal em Tefé, no interior do Amazonas. A unidade, que anteriormente funcionava como Posto Avançado, passa a contar com uma estrutura ampliada para o desenvolvimento de atividades policiais, administrativas e investigativas.

Localizada na Estrada da Bexiga, nº 1166, bairro Jerusalém, a nova unidade contará com uma estrutura ampliada para o desenvolvimento de atividades policiais, administrativas e investigativas, fortalecendo o combate ao tráfico de drogas, aos crimes ambientais, ao contrabando e a outros crimes de competência federal.

Com a nova Delegacia, a Polícia Federal amplia sua presença no interior do Amazonas, buscando oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e maior eficiência no atendimento à população da região do Médio Solimões

*Com informações da assessoria.