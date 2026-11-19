O Ministério Público do Amazonas (MPAM) mobilizou órgãos estaduais e federais para acompanhar as buscas e investigar o desaparecimento do agricultor José Nelson da Silva Costa, morador da Comunidade Cachoeira, em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. Ele desapareceu na última sexta-feira (13), no Rio Itacoaí.

Segundo informações preliminares da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), uma embarcação e um motor de popa de 15 HP, possivelmente relacionados ao agricultor, foram encontrados em uma aldeia do povo Korubo, na Terra Indígena Vale do Javari.

A mobilização foi solicitada pela Promotoria de Justiça de Atalaia do Norte e envolve os ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Povos Indígenas, a Funai, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e o Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado pelo MPAM como Notícia de Fato. Segundo o órgão, equipes dos Bombeiros, da Defesa Civil e das polícias Civil e Militar realizaram buscas no sábado (14), nas proximidades das comunidades São Gabriel e São Rafael, mas não localizaram o agricultor.

A atuação conjunta também busca garantir a segurança das equipes e dos povos indígenas da região, evitando aproximações indevidas e possíveis conflitos durante as diligências.