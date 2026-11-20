Um homem foi multado em R$ 443.970 após a derrubada e queima de 44,39 hectares de floresta nativa em Humaitá, no sul do Amazonas. A área, equivalente a aproximadamente 62 campos de futebol, foi desmatada para a formação de pastagem. A fiscalização também determinou o embargo do terreno nesta quinta-feira (19), durante a 15ª etapa da Operação Tamoiotatá 6.

A irregularidade foi identificada inicialmente por imagens de satélite e confirmada por fiscais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) durante vistoria em uma propriedade localizada no quilômetro 125 da BR-319, no Ramal Linha 17.

No local, um funcionário informou à equipe que a vegetação havia sido retirada e queimada para a implantação de pastagem. Ele também apresentou informações e documentos que ajudaram a identificar o proprietário do terreno.

A ocorrência foi registrada durante a vigência do Decreto Estadual nº 55.339, de 9 de setembro de 2026, que estabeleceu a proibição do uso do fogo no Amazonas por 120 dias, como medida de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Desmatamento foi identificado por satélite

O monitoramento foi realizado pelo Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP), do Ipaam, que utiliza imagens de satélite e ferramentas geoespaciais para identificar alterações na cobertura vegetal.

Segundo o gerente de fiscalização ambiental do órgão, Marcelo Barroncas, as imagens permitiram localizar a área e direcionar os fiscais até a propriedade. Durante a vistoria, a equipe utilizou um drone para avaliar a extensão dos danos e reuniu informações e documentos para identificar o responsável.

A autuação foi fundamentada na Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, e no Decreto Estadual nº 51.355/2025.

Terreno permanece embargado

Além da multa, os 44,39 hectares foram embargados. A medida impede a continuidade de atividades econômicas e novas intervenções que possam ampliar os danos ambientais.

Conforme o termo de embargo, ficam permitidas apenas atividades de agricultura de subsistência e proteção florestal. Para retomar outras atividades, o responsável deverá cumprir as exigências do Ipaam e obter a liberação do terreno, quando cabível.

O autuado tem prazo de 20 dias, a partir da ciência da autuação, para pagar a multa ou apresentar defesa administrativa. O pagamento da penalidade não encerra automaticamente o embargo, pois as duas medidas têm finalidades distintas.

Operação combate desmatamento e queimadas

A fiscalização integra a Operação Tamoiotatá 6, que reúne órgãos estaduais e federais no combate a crimes ambientais em municípios prioritários do Amazonas.

Participam das ações o Ipaam, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (BPAmb/PMAM), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

A operação também conta com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e recursos do Programa Floresta em Pé, desenvolvido em cooperação entre os governos do Brasil e da Alemanha, por meio do banco de desenvolvimento KfW.

Como denunciar

Denúncias de desmatamento ilegal e uso irregular do fogo podem ser encaminhadas ao Ipaam pelo WhatsApp (92) 98557-9454. A orientação é enviar, sempre que possível, a localização da ocorrência, fotografias ou vídeos.

Em casos de incêndio em andamento, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.