A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter as medidas cautelares impostas ao prefeito de Coari, Adail Pinheiro (Republicanos), no âmbito da Operação Dinastia do Lago, conduzida pela Polícia Federal (PF). Entre as restrições estão o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de deixar o país e de manter contato com outros investigados, incluindo o filho dele, o deputado federal Adail Filho (MDB).

A decisão foi tomada durante a análise de um recurso apresentado pelas defesas dos investigados, que buscavam derrubar as medidas determinadas anteriormente pela Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela manutenção das restrições e foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

O julgamento teve início em 6 de novembro e foi concluído na sexta-feira (13), com a manutenção das medidas cautelares.

Operação investiga suspeitas de corrupção em Coari

A Operação Dinastia do Lago foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas a contratos públicos da Prefeitura de Coari, município localizado no interior do Amazonas.

As apurações buscam esclarecer possíveis irregularidades em contratações municipais e a participação de agentes públicos e empresários em um suposto esquema envolvendo recursos públicos.

Segundo as informações da investigação, a PF apura a existência de uma estrutura que teria envolvido empresas contratadas pela administração municipal e pessoas ligadas à gestão pública. O objetivo é identificar como funcionavam as relações entre os envolvidos e se houve desvio de recursos por meio dos contratos investigados.

A operação colocou o prefeito Adail Pinheiro e outros nomes ligados à administração municipal no centro das investigações.

Adail Filho também está entre os investigados

Outro nome envolvido no caso é o deputado federal Adail Filho (MDB), filho do prefeito. Ele está entre os investigados e também é alcançado pelas restrições determinadas no processo.

A proibição de contato entre os investigados busca evitar possíveis interferências nas apurações enquanto a Polícia Federal reúne provas e aprofunda a investigação.

Com a decisão da Primeira Turma do STF, permanecem válidas as medidas cautelares determinadas anteriormente. Isso significa que Adail Pinheiro deverá continuar utilizando tornozeleira eletrônica, não poderá deixar o país e deverá respeitar as restrições de comunicação com os demais investigados.

A manutenção das medidas não representa uma condenação. As suspeitas ainda estão sob investigação, e os envolvidos têm direito à presunção de inocência.

Fonte: AM POST