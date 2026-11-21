A Justiça Federal no Amazonas deu mais um passo importante para a reinstalação da Vara Federal no Município de Tefé, localizado na região do Médio Solimões. Nos dias 17 e 18 de novembro, o Juiz Federal Alan Fernandes Minori, Diretor do Foro da Seção Judiciária do Amazonas (SJAM), e a Juíza Federal Dayse Starling, Diretora-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), estiveram na cidade para dar continuidade aos procedimentos necessários.

A reinstalação da vara acontecerá no dia 30 de novembro de 2026, enquanto a solenidade de inauguração da sede da Subseção Judiciária de Tefé está prevista para acontecer em 2027.

Durante a visita, os magistrados conheceram as instalações da Central de Apoio à Subseção de Tefé, onde atualmente funciona a Unidade Avançada de Atendimento (UAA). No local, avaliaram a infraestrutura existente e analisaram alternativas de espaço para abrigar a futura unidade.

A agenda oficial no Município incluiu ainda visitas institucionais com a Polícia Federal, a Prefeitura Municipal de Tefé e com a Subseção da OAB em Tefé.

*Com informações da assessoria