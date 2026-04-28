Homem é preso por agredir companheira e ameaçar criança em Apuí

Um caso grave de violência doméstica em Apuí terminou com a prisão de um homem de 55 anos, acusado de agredir a companheira e ameaçar o filho dela, uma criança de 10 anos, com arma de fogo. A Polícia Civil do Amazonas realizou a prisão preventiva nesta segunda-feira (27), após reunir provas e identificar a gravidade da situação.

Agressão ocorreu por ciúmes e deixou vítima ferida

Segundo o delegado Weslei Silva, o suspeito atacou a companheira, de 39 anos, motivado por ciúmes.

Além disso, ele utilizou um carregador portátil para golpear o rosto da vítima, causando ferimentos graves.

O crime aconteceu dentro da residência da mulher, localizada na zona rural do município.

Suspeito retornou e ameaçou criança com arma de fogo

Após a primeira agressão, o homem deixou o local. No entanto, horas depois, ele voltou e intensificou a violência.

Dessa vez, ele ameaçou de morte o filho da vítima com uma arma de fogo.

Em seguida, fugiu novamente, o que aumentou a preocupação das autoridades e da comunidade.

Vítima pediu ajuda por vídeo em aplicativo

Sem familiares por perto, a mulher encontrou uma forma de pedir socorro.

Ela gravou um vídeo e enviou em um grupo de mensagens instantâneas.

Assim que tomaram conhecimento do caso, os policiais foram até o local e garantiram a proteção das vítimas.

Polícia agiu rápido e garantiu medidas protetivas

Na delegacia, a vítima prestou depoimento e solicitou medidas protetivas.

Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do agressor.

Logo depois, a Justiça autorizou a medida.

Homem foi localizado e preso em Apuí

As equipes localizaram o suspeito na avenida Transamazônica, no município de Apuí.

Em seguida, realizaram a prisão e o conduziram à unidade policial.

Agora, ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

Caso reforça alerta sobre violência doméstica

O homem responderá pelos crimes de violência doméstica e ameaça com arma de fogo contra criança.

Além disso, o caso de violência doméstica em Apuí evidencia a importância de denunciar agressões e buscar apoio imediato.

Portanto, autoridades reforçam que vítimas devem procurar ajuda e acionar os canais de segurança sempre que possível.