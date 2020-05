Vice-governador Carlos Almeida deixa Casa Civil

O Governo do Amazonas informa que o vice-governador Carlos Almeida deixa, a pedido, a chefia da Casa Civil, nesta segunda-feira (18/05). Assume a pasta, interinamente, Lourenço Braga Júnior, então chefe da consultoria técnica legislativa do órgão.

O vice-governador Carlos Almeida informou que se dedicará a projetos estruturantes no Governo, alguns deles iniciados ainda no seu trabalho frente à Casa Civil, como programas na área de moradia popular. Ele agradeceu à equipe que o auxiliou na coordenação e planejamento de ações desenvolvidas na Casa Civil e afirmou que o Governo do Amazonas segue com muito trabalho pela frente.

Foto: Divulgação