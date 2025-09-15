  • 15 setembro, 2025
fiction
VÍDEO: garimpeiros trocam tiros com a PF em Humaitá no AM

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e o IBAMA
Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e o IBAMA - Foto: Reprodução

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) está em andamento nesta segunda-feira (15) em Humaitá (a 590 quilômetros a sudoeste de Manaus). Durante a operação que tem como alvo o garimpo ilegal na região, houve troca de tiros entre militares e garimpeiros.

Vídeos compartilhados nos aplicativos de mensagens, mostram o confronto entre garimpeiros e agentes da PF e IBAMA que ocorreu após os órgãos destruírem balsas e dragas utilizadas para a extração ilegal de minério.

A operação visa desarticular as atividades ilegais que causam graves danos ambientais e sociais na área. Mais detalhes sobre a ação e possíveis prisões ainda não foram divulgados.

Veja vídeos:

 

 

