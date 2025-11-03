VÍDEO: Operação Impacto em Tefé resulta em apreensões e reforço na segurança pública

Na noite deste sábado (1º), o 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) deflagrou, em Tefé, a Operação Impacto, que ocorreu simultaneamente em todo o Estado do Amazonas. A ação intensificou o policiamento ostensivo e preventivo no município, resultando em apreensões e abordagens que reforçaram a sensação de segurança na cidade.

Durante a operação, foram montadas barreiras policiais em pontos estratégicos, com abordagens a veículos, motociclistas e pedestres. Os militares também realizaram incursões em becos e vielas e fiscalizações em bares e estabelecimentos noturnos. Como resultado, foram apreendidos entorpecentes, armas brancas e veículos com restrição de documentação, além de conduções ao 5º DIP para os procedimentos legais.

O comandante do 3º BPM, Major André Rocha, destacou a importância da operação para a manutenção da ordem e tranquilidade pública.

“Essas ações reforçam o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população tefeense. A Operação Impacto seguirá ocorrendo por tempo indeterminado, garantindo mais tranquilidade e confiança à sociedade”, afirmou.

A iniciativa faz parte da estratégia estadual de segurança pública da Polícia Militar do Amazonas, e continuará sendo executada de forma permanente para combater a criminalidade e fortalecer a presença policial nas ruas de Tefé e dos municípios sob responsabilidade do 3º BPM.

Veja Vídeo: