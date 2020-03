Wilson Lima libera R$ 23 milhões para municípios do interior combaterem o novo coronavírus

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (30/03), a liberação de R$ 23 milhões para os municípios do interior aplicarem em ações de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os recursos são oriundos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), que tem possibilitado a ampliação dos investimentos na área da saúde em todos os municípios.

“O Governo do Estado acaba de liberar R$ 23 milhões para os municípios do interior para o combate ao coronavírus. Esse dinheiro é do FTI, e com ele os prefeitos podem colocar em prática os seus planos de contingência, para comprar insumos e também para contratação de pessoal. Essa é mais uma ação do Governo do Estado do Amazonas para a gente combater o novo coronavírus, e juntos, pode ter certeza, nós vamos vencer essa guerra”, afirmou Wilson Lima, por meio das redes sociais.

Durante a atualização de informações sobre a Covid-19 no Amazonas, em live transmitida pelas redes sociais também nesta segunda-feira, o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, destacou que o montante que acaba de ser liberado corresponde à primeira parcela do FTI repassada neste ano e reforçará o enfrentamento à doença no interior do estado. “Então esse recurso vai ser distribuído para os municípios e, assim, mais três parcelas ao longo do ano serão disponibilizadas para as ações no interior”, disse Tobias.

“O Amazonas tem peculiaridades únicas, principalmente no interior, e ninguém sabe quais serão as consequências finais desta situação. Apenas integrados, e com atuação conjunta, poderemos enfrentar com eficiência para minimizar esta calamidade”, avaliou o presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM) e prefeito de Maués, Junior Leite.

Investimentos

O aumento dos investimentos em saúde por meio do FTI foi um dos avanços conquistados no primeiro ano do governo Wilson Lima. Graças à decisão do Estado e à autorização da Assembleia de desvincular os recursos do Fundo para investimentos em saúde, foram investidos R$ 367,2 milhões na capital e, principalmente, no interior.

Segundo o governador Wilson Lima, foi a primeira vez que os prefeitos puderam ter acesso aos recursos do fundo, que foi repassado diretamente para as prefeituras, possibilitando a realização de mutirões de cirurgias, reformas, compra de insumos e outros investimentos fundamentais para a melhoria dos atendimentos.

Foto: Diego Peres / Secom