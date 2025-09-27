Apoio ao campo: Paulo Celani solicita construção de abrigo para agricultores no Ramal da União

Em uma sessão realizada no mês de Agosto, o Vereador Paulo Celani (PSD) levou ao plenário uma pauta voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, em que o parlamentar pediu ao Poder Executivo a construção de um abrigo/ponto de apoio ao agricultor no Ramal da União, Km 15 da Estrada da Emade, com estrutura que possa servir tanto como parada de ônibus quanto como espaço de armazenamento temporário da produção agrícola dos trabalhadores da Comunidade Nova Jerusalém.
Na justificativa, Celani enfatizou que os agricultores enfrentam dificuldades no escoamento da produção, muitas vezes sem local adequado para guardar os produtos até o transporte. O abrigo, segundo ele, funcionaria como um espaço multifuncional, capaz de oferecer melhores condições logísticas e mais dignidade para quem depende do campo para viver.
“Essa é uma demanda antiga e extremamente necessária. O abrigo dará suporte aos agricultores, evitando perdas de produção e oferecendo também um ponto seguro de espera para o transporte coletivo. É uma forma de valorizar a agricultura familiar e dar melhores condições de trabalho a essas famílias”, destacou o vereador ao defender sua proposta.
O Requerimento nº 274/2025 foi aprovado por unanimidade, confirmando o reconhecimento da Câmara Municipal de Tefé sobre a importância do setor agrícola para a economia e o sustento da população.
*Com informações da assessoria