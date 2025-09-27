Apoio ao campo: Paulo Celani solicita construção de abrigo para agricultores no Ramal da União

Em uma sessão realizada no mês de Agosto, o Vereador Paulo Celani (PSD) levou ao plenário uma pauta voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, em que o parlamentar pediu ao Poder Executivo a construção de um abrigo/ponto de apoio ao agricultor no Ramal da União, Km 15 da Estrada da Emade, com estrutura que possa servir tanto como parada de ônibus quanto como espaço de armazenamento temporário da produção agrícola dos trabalhadores da Comunidade Nova Jerusalém.

Na justificativa, Celani enfatizou que os agricultores enfrentam dificuldades no escoamento da produção, muitas vezes sem local adequado para guardar os produtos até o transporte. O abrigo, segundo ele, funcionaria como um espaço multifuncional, capaz de oferecer melhores condições logísticas e mais dignidade para quem depende do campo para viver.