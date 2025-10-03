Câmara aprova requerimento para reparo de ponte no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Tefé

A segurança estrutural de uma das principais passagens do Bairro Nossa Senhora de Fátima voltou a ser pauta na Câmara Municipal. Durante a sessão legislativa realizada em 11 de setembro de 2025, a vereadora Cláudia Marreira (União Brasil) apresentou o Requerimento nº 310/2025, solicitando a substituição imediata das barras de ferro da ponte localizada na comunidade, diante do avançado estado de deterioração da estrutura.

O pedido foi aprovado por unanimidade e encaminhado ao Poder Executivo Municipal para análise e providências.

Na justificativa, a parlamentar destacou que a situação atual da ponte já compromete a segurança de pedestres e motoristas que utilizam a via diariamente, elevando o risco de acidentes. Para Cláudia, a manutenção preventiva é essencial para proteger vidas e assegurar a mobilidade da população.

“Não podemos esperar que um acidente aconteça para agir. A ponte é utilizada diariamente por famílias inteiras, trabalhadores e estudantes. A substituição das barras de ferro deterioradas é fundamental para garantir que essa via continue servindo à comunidade com segurança e dignidade”, afirmou a vereadora.

Com a aprovação do requerimento, a expectativa é que o Executivo Municipal adote medidas rápidas para evitar maiores riscos à população que depende da passagem.

*Com informações CMM/Tefé