João Paulo propõe construção de passarela, para acesso de estudantes às escolas Corintho e Gilberto Mestrinho

Na Sessão Legislativa do dia 11 de setembro de 2025, foi colocado em pauta um tema que atravessa não apenas ruas, mas também a vida de centenas de estudantes. O requerimento apresentado pelo Vereador João Paulo (REPUBLICANOS), solicita ao Poder Executivo um estudo técnico de viabilidade para a construção de uma passarela nas proximidades da Escola Estadual Corintho Borges Façanha e do Centro Educacional Governador Gilberto Mestrinho. A matéria, aprovada pelos vereadores presentes, foi encaminhada para análise e possível execução pela Prefeitura Municipal de Tefé.

A justificativa apresentada pelo parlamentar destacou que a região concentra intenso fluxo de alunos, professores, servidores e famílias, o que exige um olhar especial para garantir segurança no trânsito e acesso adequado. Segundo o Requerimento nº 302/2025, a passarela se apresenta como uma medida preventiva e estruturante, capaz de evitar acidentes e assegurar tranquilidade às comunidades escolares diretamente beneficiadas.

O vereador João Paulo enfatizou que a proposta não é apenas uma questão de infraestrutura, mas de responsabilidade social: “Quando falamos de passarela, falamos de proteção à vida. Trata-se de oferecer um caminho seguro para os jovens e crianças que frequentam diariamente essas instituições de ensino. Esse investimento significa valorizar a educação, cuidar das famílias e pensar em um futuro mais seguro para Tefé.”

Vereador propõe celebração dos 40 anos da Escola Corintho Borges Façanha.

Sessão Legislativa do dia 11 de setembro de 2025, um clima de reconhecimento à educação marcou os trabalhos no plenário. O Vereador João Paulo (Republicanos) trouxe à pauta o Requerimento nº 301/2025, por meio do qual solicitou à Mesa Diretora a realização de uma Sessão Solene em celebração aos 40 anos da Escola Estadual Corintho Borges Façanha, instituição que se consolidou como referência na formação de inúmeras gerações de tefeenses.

Na justificativa apresentada, João Paulo destacou que a escola carrega um papel histórico e social de grande relevância para Tefé, não apenas pela qualidade do ensino ofertado, mas também por sua contribuição para o desenvolvimento educacional e cultural do município. Ressaltou ainda que a solenidade servirá como espaço de reconhecimento aos professores, gestores, servidores e ex-alunos que ajudaram a construir a trajetória da instituição.

O plenário aprovou a matéria por unanimidade, encaminhando-a à Mesa Diretora, que ficará responsável por definir a data e organizar o momento de celebração.

Em suas palavras, o vereador proponente reforçou: