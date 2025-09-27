Propostas do Ver. Luri recebem aprovação unânime na Câmara

Nas últimas sessões da Câmara Municipal de Tefé, no interior do Amazonas, diversos requerimentos foram apresentados e aprovados com foco em melhorias na infraestrutura urbana, no acesso a comunidades e no fortalecimento da saúde básica.

O vereador Luri (União Brasil) foi autor de três propostas que receberam aprovação unânime dos parlamentares.

Pavimentação e organização urbana

Entre as matérias, destaca-se a solicitação ao Poder Executivo para a pavimentação da Rua Monte Sinai, no bairro São Raimundo, nas proximidades do SESC Tefé e da Igrejinha São Raimundo. O requerimento prevê ainda a instalação de lixeiras ao longo da via, medida que busca manter o espaço limpo e organizado para os moradores.

Reforço na saúde comunitária

Na sessão de 28 de agosto de 2025, o parlamentar também apresentou o Requerimento nº 288/2025, que pede ao Executivo a aquisição de materiais básicos para o ponto de saúde da Comunidade Paranã de Tefé.

Em sua justificativa, Luri ressaltou que a unidade é a única referência de atendimento imediato na localidade, mas enfrenta dificuldades pela falta de insumos essenciais para o funcionamento adequado. “Garantir essa estrutura mínima é fundamental para que o serviço cumpra seu papel de oferecer assistência digna e eficiente aos moradores”, destacou.

Acesso ao Ramal Bom Jardim

Outra proposição aprovada solicita a abertura e melhoria do acesso ao Ramal Bom Jardim, localizado no Km 9 da Estrada da Emade. O vereador argumentou que a situação atual da via prejudica o deslocamento dos comunitários, afetando não apenas o transporte de pessoas, mas também a circulação da produção agrícola e o acesso a serviços públicos como saúde e educação.

“Estamos falando de garantir dignidade a quem vive no interior. O Ramal Bom Jardim precisa de melhorias urgentes para que seus moradores possam circular com segurança, transportar sua produção e ter acesso aos serviços públicos básicos sem tantas dificuldades”, reforçou Luri durante a defesa da proposta.

Com a aprovação em plenário, os requerimentos seguem agora para avaliação do Executivo Municipal, que deverá analisar a viabilidade das ações.

A Câmara reforçou, com a aprovação, o compromisso em priorizar medidas que ampliem o acesso e a qualidade dos serviços de saúde no município, especialmente nas comunidades mais distantes.