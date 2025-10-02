Ruas mais seguras: Rianna Pires propõe ação urgente em bueiros do bairro do Abial

Na Sessão Legislativa de 04 de setembro de 2025, o debate ganhou um tom prático e voltado para o cotidiano da população. A Vereadora Rianna Pires (UNIÃO BRASIL) apresentou o Requerimento nº 295/2025, direcionado à Prefeitura Municipal de Tefé, solicitando a limpeza, manutenção e instalação de tampas em diversos bueiros do bairro do Abial.

A justificativa do pedido destaca que a ausência de manutenção adequada tem gerado transtornos visíveis: riscos de acidentes para pedestres e motoristas, proliferação de insetos e acúmulo de águas paradas, que podem se transformar em focos de doenças. Para a parlamentar, cuidar da infraestrutura básica é também cuidar da saúde e da segurança da comunidade.

Em sua fala, Rianna Pires reforçou:

“O bairro do Abial merece atenção especial. Não se trata apenas de uma questão de urbanização, mas de dignidade para os moradores. Garantir que os bueiros estejam em bom estado é assegurar mais qualidade de vida, prevenção de doenças e proteção para todos”, afirmou a vereadora.

A matéria recebeu aprovação unânime dos vereadores presentes, refletindo o consenso sobre a urgência da medida. Agora, o requerimento segue para análise do Executivo Municipal.

*Com informações da assessoria