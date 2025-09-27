Saúde: Ver. Carioca pede fornecimento de canetas de insulina pelo SUS em Tefé

Na Sessão Legislativa de 28 de agosto de 2025 trouxe à tribuna um tema que impacta diretamente a vida de muitos cidadãos tefeenses: O Vereador Francisco Carioca (PSD) apresentou requerimento solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a aquisição e disponibilização de canetas de insulina para atendimento de pessoas com diabetes no município. O insumo já integra a lista de materiais previstos no Sistema Único de Saúde (SUS), mas ainda não chega de forma efetiva à população local.

Na justificativa do Requerimento nº 286/2025, o parlamentar destacou que a utilização das canetas de insulina traz mais praticidade, segurança e precisão no tratamento, especialmente para idosos e crianças. Ele frisou que a medida pode evitar complicações graves e reduzir custos futuros para o próprio sistema de saúde, uma vez que o controle adequado da doença diminui a necessidade de internações e tratamentos emergenciais.

“Estamos falando de vidas. As canetas de insulina não são luxo, mas uma necessidade básica para garantir qualidade de vida aos portadores de diabetes. É dever do município assegurar esse direito e cuidar das pessoas que dependem desse tratamento diário”, afirmou o vereador Francisco Carioca ao defender sua proposição.

A matéria foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, sinalizando o compromisso da Casa Legislativa em apoiar medidas que ampliem o acesso à saúde pública de qualidade em Tefé.

*Com informações da assessoria