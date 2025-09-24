Adaf participa da 47ª Expoagro com fiscalização, palestras e estande dinâmico; saiba mais

Além de fiscalizar a participação de animais, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) levará para a 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) 14 palestras, e terá estande com programação dinâmica para o público, com brincadeiras, brindes e informações sobre os programas desenvolvidos pela agência. O evento será realizado de 28 de setembro a 5 de outubro, no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, quilômetro 2 da rodovia BR-174.

Os servidores da Adaf vão inspecionar a entrada de animais, a partir de sábado (27/09), para garantir que permaneçam no local apenas aqueles em boas condições para participar do evento, de forma a preservar a sanidade de todos. Além de emitir Guia de Trânsito Animal (GTA) quando necessário, as equipes também prestarão informações básicas de educação sanitária aos criadores, tratadores e visitantes.

Durante todos os dias do evento, a partir das 16h, o estande da agência terá informações sobre os programas sanitários, com distribuição de material educativo, brincadeiras para adultos e crianças e brindes para quem participar da ação e seguir a Adaf nas redes sociais.

“No ano passado, nosso estande foi muito visitado com a brincadeira da roleta que levamos para a Expoagro. Este ano, estamos preparando mais dinâmicas para atrair o público com diversão e muita informação sobre a Defesa Agropecuária, porque o nosso trabalho tem impacto direto na saúde da população. Estamos confiantes de que será um sucesso”, destacou o coordenador do núcleo de Educação Sanitária da Adaf, Samuel Bernardo.

O coordenador acrescentou que, além de se divertir e se informar, o público ainda poderá receber brindes como squeezes, estojos de lápis, mochilinhas, bonés e lixeira para carro.

A Adaf também vai integrar a programação acadêmica da Expoagro, com 14 palestras relacionadas à Defesa Agropecuária. Na segunda-feira (29/09), a engenheira de alimentos Larissa Gomes vai falar sobre ‘Tecnologias Usadas na Inspeção de Alimentos’ e ‘Riscos Microbiológicos e Químicos em Produtos de Origem Animal’, às 10h e 11h, respectivamente. Às 14h, a engenheira agrônoma da Adaf Valéria Ferreira vai abordar ‘Mosca-da-carambola: uma ameaça à fruticultura amazonense’; e, às 15h, a médica veterinária Rayana Marques falará sobre ‘Pontos Críticos de Biossegurança em Granjas de Suínos no Amazonas’.

No dia 30 de setembro, às 9h, ‘Boas Práticas no Uso de Agrotóxicos’ será o tema da palestra do engenheiro agrônomo da Adaf Claudio Gurgel. Em seguida, a engenheira de alimentos Larissa Gomes volta a palestrar, dessa vez sobre ‘Inovação e Desenvolvimento em produtos de Origem Animal’, às 10h, e ‘Bioeconomia e Sustentabilidade em Pescados na Região’, às 11h.

No dia 1º de outubro, o engenheiro agrônomo da Adaf Michaell Santos vai falar sobre ‘Receituário Agronômico’, às 11h; e as palestras do dia 2 de outubro incluem ‘Monilíase do Cacaueiro e Cupuaçuzeiro’ (às 14h, ministrada pelo engenheiro agrônomo Wellington Soares) e ‘Vassoura-de-Bruxa da Mandioca’ (às 15h, com o gerente de Defesa Vegetal da Adaf, Sivandro Campos).

O médico veterinário André do Prado ministrará três palestras no dia 3 de outubro: ‘Benefício do Mel e Derivados com Serviço de Inspeção’, às 9h; ‘Do Pescado ao Consumidor: a Jornada do Peixe Salgado com Sustentabilidade’, às 10h; e ‘Da Granja à Mesa: Fatores Para se Obter um Ovo com Qualidade’, às 11h.

No mesmo dia, último da programação acadêmica, a médica veterinária Luana Rubim vai abordar o ‘Programa Nacional de Controle da Raiva – Estratégias, Desafios e o Papel do Médico Veterinário na Saúde Única’, às 10h.

Fotos: Divulgação/Adaf

A participação nas palestras é gratuita e a inscrição pode ser feita na hora, com apresentação do documento de identidade.

Considerada a maior vitrine do agronegócio sustentável do estado, a Expoagro movimentou, de 2019 a 2024, R$ 667 milhões em negócios, reunindo mais de 2.170 expositores e um público superior a 1,2 milhão de pessoas. Na edição de 2025, estão previstos 580 estandes, feira de maquinários, rodadas de negócios e ciência, capacitações, exposição de animais, rodeio, torneios leiteiros e feira de produtos regionais, além de programação cultural e esportiva.