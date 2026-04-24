Barco Hospital São João XXIII atende em Tefé, a partir deste sábado (25)

O município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) recebe, a partir deste sábado (25), a 32ª expedição do Barco Hospital São João XXIII. A unidade hospitalar ficará ancorada na comunidade Caiambé até o dia 1º de maio, oferecendo cirurgias, atendimentos médicos e exames, além de serviços odontológicos.

A ação é resultado da parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. O barco está equipado para oferecer procedimentos cirúrgicos de pequena e média complexidades, incluindo cirurgias gerais (hérnia e vesícula), postectomia, mastologia, laqueadura e vasectomia; consultas médicas com clínico geral, pediatra, ginecologista, radiologista, anestesista e atendimento odontológico.

Também serão oferecidos exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, além de serviços de vacinação e dispensação de medicamentos. Para a realização de mamografia, mulheres a partir de 40 anos não necessitam de um encaminhamento.

Os moradores da região devem apresentar documento de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O Barco São João XXIII é uma unidade hospitalar fluvial completa, com estrutura distribuída em quatro andares, contando com 14 leitos, sendo 10 de internação e quatro de recuperação pós-anestésica, centro cirúrgico, salas de procedimentos e suporte para exames diagnósticos, consultórios médico odontológicos, oftalmológicos, farmácia, áreas administrativas, cozinha, camarotes para as equipes de saúde, elevador, sistema próprio de tratamento de esgoto e duas ambulanchas de apoio.

Qualidade de vida

O diretor da embarcação hospitalar, frei Matias, destaca a atuação integrada das equipes durante as expedições e o impacto dos serviços ofertados às comunidades atendidas. “Além de toda assistência médica, também levamos orientações sobre prevenção e cuidados básicos de saúde à população.

Esse contato direto com as comunidades fortalece a conscientização, amplia o acesso à informação e contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas”, afirmou. As ações itinerantes já percorreram 23 municípios, levando assistência médica, odontológica, de enfermagem e exames especializados a locais de difícil acesso, contribuindo diretamente para o fortalecimento da saúde pública no interior do estado.

Os municípios atendidos foram: Iranduba, Manaquiri, Novo Airão, Manacapuru (duas vezes), Anori, Codajás, Caapiranga, Itacoatiara (duas vezes), Urucará, Urucurituba (duas vezes), Anamã (duas vezes), Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Beruri (duas vezes), Boa Vista dos Ramos, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Silves (duas vezes), Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Novo Aripuanã e Tefé.

Balanço de atendimentos

Desde que começou a funcionar, em dezembro de 2024, o Barco Hospital já realizou cerca de 220 mil atendimentos. Na última expedição, realizada no município de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus), entre os dias 5 e 11 de abril de 2026, foram realizados 6.299 atendimentos, entre eles 64 cirurgias de baixa e média complexidade, Também foram realizadas 795 consultas médicas, 1.653 atendimentos odontológicos, 998 atendimentos de enfermagem, 1.222 exames laboratoriais, 29 eletrocardiogramas, 171 ultrassonografias, 99 mamografias, 95 exames de raio-X e 41 internações. A expedição também garantiu a entrega de 571 kits de medicamentos, com orientação e assistência farmacêutica.