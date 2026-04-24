Após matar os irmãos e abusar da sobrinha, ‘Monstro’ de Boca do Acre é encontrado morto na cela

O município de Boca do Acre, no interior do Amazonas, registrou o desfecho de um crime que chocou o estado. Renildo da Silva Pimentel, de 25 anos, acusado de uma série de atrocidades contra a própria família, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (23) dentro de uma cela na 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

O suspeito aguardava a audiência de custódia após ser preso por estupro de vulnerável, duplo homicídio e tentativa de homicídio.

Noite de barbárie

O crime ocorreu na madrugada da última segunda-feira (20). Renildo, supostamente sob efeito de álcool e drogas, invadiu a residência familiar e iniciou um ataque brutal. Segundo as investigações da Polícia Civil, o estopim da violência foi o abuso sexual cometido por ele contra sua sobrinha, uma criança de apenas 9 anos.

Ao ouvir os pedidos de socorro da menina, os familiares tentaram intervir, o que desencadeou a fúria do agressor. Francisco da Silva Pimentel, de 36 anos, irmão de Renildo, foi esfaqueado e morreu no local ao tentar proteger a família. Flaviana da Silva Pimentel, de 27 anos, irmã do acusado e mãe da criança, também foi atingida por múltiplos golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. Até mesmo a mãe de Renildo, uma idosa de 60 anos, foi vítima de tentativa de homicídio durante o surto do agressor.

Fuga e captura

Após o crime, Renildo fugiu para uma área de mata, levando a criança ferida, que foi abandonada posteriormente em um ramal e resgatada em estado de choque. A brutalidade dos atos gerou revolta imediata na população e repercutiu no “tribunal do crime”, com facções locais decretando a morte do suspeito devido à natureza dos crimes contra crianças e idosos.

O “Monstro de Boca do Acre”, como ficou conhecido, foi eventualmente localizado e contido por populares antes de ser entregue à Polícia Militar. Ele apresentava escoriações e foi encaminhado à delegacia sob forte esquema de segurança. O fim na carceragem A custódia de Renildo durou pouco.

Durante a inspeção das celas nesta manhã, agentes encontraram o corpo do detento já sem vida. A Polícia Civil do Amazonas confirmou o óbito em nota oficial, informando que o corpo passará por perícia para determinar se a causa da morte foi suicídio ou execução interna. O caso agora segue para investigação das circunstâncias da morte, enquanto a cidade tenta se recuperar do trauma deixado pela tragédia familiar.

Nota da Polícia na íntegra

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), informa que Renildo da Silva Pimentel, de 25 anos, é investigado por um crime que resultou na morte do próprio irmão, de 36 anos, e da irmã, de 27 anos, ambos atingidos por múltiplos golpes de arma branca. De acordo com as investigações, o autor, sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, teria inicialmente abusado sexualmente da própria sobrinha, de 9 anos, filha da vítima de 27 anos. Diante da reação da criança, que gritou por socorro, os familiares interviram e foram atingidos pelo autor.

Durante a ação, a criança também foi ferida e encontra-se hospitalizada, sob cuidados médicos. A mãe do autor, de 60 anos, também foi vítima de tentativa de homicídio. O suspeito foi contido por populares e entregue à Polícia Militar, sendo posteriormente apresentado à Polícia Civil. Na manhã desta quinta-feira (23/04), ele foi encontrado morto na cela, enquanto aguardava audiência de custódia. O corpo será submetido à perícia, e as circunstâncias da morte estão sendo devidamente apuradas. A Polícia Civil reforça que todos os procedimentos cabíveis foram adotados.