Concurso da Prefeitura de Tefé (AM) tem inscrições até terça-feira (23); saiba como se inscrever

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Tefé, no interior do Amazonas, acontecerão até as 17h do dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira). O prazo para pagamento da taxa de inscrição segue até o dia 24 de setembro (quarta-feira).

A organização da banca chama a atenção dos candidatos para que realizem a inscrição e efetuem o pagamento dentro do prazo, sob risco de não poderem participar das provas.

O certame é considerado o maior concurso público da história de Tefé, com 1.822 vagas, sendo 1.454 para contratação imediata e 368 para cadastro reserva. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3.400.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Mineiro Educar & Sorrir (IMESO), banca organizadora do certame. As taxas de participação variam entre R$ 60 e R$ 100, de acordo com o cargo.

Para acessar o edital completo, basta clicar neste link.

Etapas da seleção

Todos os candidatos passarão por prova objetiva de múltipla escolha, prevista para os dias 29 e 30 de novembro e 6 e 7 de dezembro de 2025. Para cargos da área da educação, haverá também prova de títulos.

O resultado final e a lista de aprovados serão divulgados em 6 de março de 2026.

Principais cargos

Ensino Fundamental : Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Motorista e Vigia.

Ensino Médio/Técnico : Guarda Civil Municipal, Auxiliar de Vida Escolar, Instrutor de Informática, Instrutor Musical, Intérprete de Libras e diversos cargos de professor.

Ensino Superior: Assistente Social, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Professor de Braile e Psicólogo.

O concurso representa uma oportunidade única para quem busca estabilidade financeira e carreira no serviço público.