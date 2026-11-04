Contaminação por coliformes fecais leva ao fechamento da Praia da Ponta Branca e cancela evento religioso em Tefé

A Praia da Ponta Branca, em Tefé, no interior do Amazonas, foi interditada por tempo indeterminado após análises da qualidade da água identificarem índices elevados de contaminação por coliformes fecais. A situação também levou ao cancelamento do evento religioso “Batismo com Amanhecer”, promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEADAM), que estava previsto para o dia 31 de outubro.

O alerta foi divulgado pela Prefeitura Municipal de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), que informou que as condições sanitárias encontradas tornam o local impróprio para atividades que envolvam contato com a água.

Em um comunicado oficial, a administração municipal recomendou que moradores e visitantes evitem entrar na água da praia até que uma nova orientação seja emitida.

Entre os possíveis problemas mencionados pela secretaria estão doenças de transmissão hídrica, infecções gastrointestinais e dermatológicas.

Diante dos resultados, a pasta recomendou que a cerimônia não fosse realizada nas águas da Praia da Ponta Branca, sugerindo a transferência da programação para outro ambiente que apresentasse condições sanitárias adequadas e seguras aos participantes.

Evento religioso foi cancelado

Com a recomendação sanitária e a situação identificada na praia, o evento “Batismo com Amanhecer”, da Assembleia de Deus, previsto para 31 de outubro, foi cancelado.

No documento, a Secretaria Municipal de Saúde também informou que a solicitação de disponibilização de profissionais de enfermagem para acompanhar a programação seria avaliada conforme a disponibilidade das equipes e a definição de um local que oferecesse segurança sanitária.

População deve evitar contato com a água

A Prefeitura reforçou que o fechamento da praia tem caráter preventivo e busca preservar a saúde da população. A interdição permanecerá por tempo indeterminado, até que haja novas orientações dos órgãos responsáveis.

O caso chama a atenção para a necessidade de esclarecimentos sobre as condições ambientais da Praia da Ponta Branca, um dos espaços de lazer frequentados pela população de Tefé.

O Portal Tefé News está no aguardo de um posicionamento oficial da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e da Prefeitura de Tefé sobre os resultados das análises, as possíveis causas da contaminação e as medidas que serão adotadas para a recuperação da qualidade da água e a futura liberação da praia.