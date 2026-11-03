Ribeirinhos terão terminais flutuantes para embarque e desembarque

Cinquenta terminais flutuantes para carga e descarga de passageiros e mercadorias serão instalados no interior do Amazonas. O investimento do governo do Estado é de R$ 54,8 milhões.

Vinte terminais estão prontos e serão destinados ao atendimento de comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas que dependem do transporte fluvial para os deslocamentos diários.

“É muito importante investir recursos do governo do estado para poder levar dignidade ao nosso povo”, afirmou o governador Roberto Cidade ao inspecionar as estruturas.

Os terminais possibilitam acompanhar a variação do nível das águas, comum em uma região onde os períodos de cheia e vazante interferem na mobilidade dos moradores e no transporte de mercadorias.

A estrutura flutuante permite ajustar o ponto de embarque às variações do nível dos rios, dando suporte à movimentação de passageiros e mercadorias ao longo do ciclo de cheia e vazante.

“Um terminal flutuante desse, um porto que vai para as comunidades do interior mais distantes vai dar qualidade de vida, o direito de ir e vir, para você que é produtor possa escoar sua produção”, disse Roberto Cidade.

O projeto desenvolvido pela Seinfra (Secretaria de Infraestrutura) inclui uma plataforma integrada ao ponto de atracação das embarcações para facilitar o acesso direto dos estudantes aos barcos e garantir segurança no embarque e desembarque do transporte escolar.

Em locais sem estrutura adequada, o embarque pode depender de passarelas improvisadas com tábuas de madeira ou exigir que os estudantes entrem na água para alcançar as embarcações.