AM confirma 21 casos de sarampo e intensifica vacinação na tríplice fronteira

A vacinação contra o sarampo foi intensificada em quatro municípios do Amazonas que integram a região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. A estratégia inclui visitas de casa em casa e ações em locais de grande circulação, após a confirmação de 21 casos da doença no estado entre 1º de setembro e 26 de outubro de 2026.

As ações são realizadas em Tabatinga, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença. A vacinação contempla pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente do histórico vacinal, conforme estratégia definida pelo Ministério da Saúde após a identificação de casos na região.

Além das visitas domiciliares, as equipes atuam em escolas, feiras, portos e estabelecimentos comerciais. O trabalho é desenvolvido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com as secretarias municipais de Saúde, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e a Casa de Saúde Indígena (Casai).

Dia D será realizado em 7 de novembro

Uma das estratégias para ampliar a cobertura vacinal será o Dia D de vacinação, marcado para 7 de novembro. A mobilização ocorrerá em um sábado para facilitar o acesso de pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a fundação auxilia os municípios na mobilização das equipes e na estrutura técnica para ampliar o alcance da imunização.

A vacinação é apontada pela vigilância epidemiológica como a principal medida para prevenir a doença e reduzir o risco de transmissão. De acordo com o diretor de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP, Alexsandro Melo, embora os casos estejam concentrados na região da tríplice fronteira, é importante manter a caderneta de vacinação atualizada. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde.

Casos de sarampo no Amazonas

Entre os 21 casos confirmados no período, há registros de pessoas de nacionalidades peruana e brasileira, incluindo indígenas. A concentração dos casos na região de fronteira mobilizou as equipes de saúde para ampliar a imunização e evitar que o vírus alcance outras áreas do estado.

Em Tabatinga, a representante da Gerência Estadual de Imunização da FVS-RCP, Priscila Siqueira, destacou a importância da vacinação casa a casa para alcançar moradores que podem não procurar espontaneamente os postos de saúde.

Reforço da vigilância desde fevereiro

Desde fevereiro de 2026, antes mesmo da confirmação do primeiro caso de sarampo no país neste ano, a FVS-RCP desenvolve ações para fortalecer a vigilância da doença no Amazonas, em parceria com profissionais do Ministério da Saúde.

Entre as iniciativas estão a capacitação de equipes municipais, a realização do chamado Dia S de vacinação, o monitoramento da doença durante eventos de grande circulação e o treinamento de profissionais da rede laboratorial.

A fundação também promove ações de comunicação de risco, mobilização comunitária e divulgação semanal de informes epidemiológicos para acompanhar o cenário do sarampo no estado.