Jovem é preso suspeito de manter ex-namorada em cárcere privado em Nova Olinda do Norte

Um jovem de 19 anos foi preso preventivamente em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, suspeito de manter a ex-namorada, de 20 anos, em cárcere privado e submetê-la a agressões físicas e psicológicas.

O mandado foi cumprido na terça-feira (27), no bairro Nossa Senhora de Fátima. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a vítima procurar a delegacia em 21 de outubro.

De acordo com o delegado Bruno Rafael, a jovem relatou que era impedida de sair da residência do ex-companheiro e de manter contato com outras pessoas.

Durante o período, segundo o depoimento, ela sofreu agressões físicas e psicológicas constantes.

O delegado informou que a polícia realizou os procedimentos de investigação, incluindo exame de corpo de delito, que confirmou lesões. A partir dos elementos reunidos, foi solicitada a prisão preventiva.

Após ser localizado, o jovem foi levado à 47ª Delegacia Interativa de Polícia e submetido à audiência de custódia.

Ele é investigado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, violência psicológica e cárcere privado. A prisão preventiva não representa condenação.

As informações apresentadas não incluem uma manifestação da defesa do suspeito.