Criança de 3 anos morre atropelada a caminho da igreja em rodovia em Manacapuru

Manacapuru – Uma criança de 3 anos morreu após ser atropelada em uma rodovia no Ramal Vale da Bênção, no km 25 da rodovia AM-352, em Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), neste domingo (1º).

Segundo as informações iniciais, a menina estava a caminho da igreja quando tentou atravessar a via e ocorreu o acidente.

O motorista do carro prestou socorro e levou a menina ao Hospital Geral de Manacapuru (HGM). Porém, a criança já chegou sem vida na unidade.

O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O motorista foi encaminhado para prestar depoimento em uma delegacia.

A polícia vai investigar o acidente.

Fonte: D24am