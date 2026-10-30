VÍDEO: Temporal assusta passageiros de barco nas proximidades de Manacapuru

Passageiros que navegavam pelas águas do rio Amazonas, nas proximidades do município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), enfrentaram momentos de pânico e apreensão durante a travessia. A viagem foi repentinamente interrompida por um forte temporal que atingiu em cheio a embarcação.

Registros feitos em vídeo por quem estava a bordo mostram a força da tempestade, acompanhada de chuva intensa e rajadas de vento que deixaram os passageiros visivelmente assustados com a instabilidade do barco no meio do rio.

A navegação fluvial na Amazônia enfrenta riscos adicionais durante mudanças bruscas no tempo. Além do banzeiro (ondas provocadas pelo vento nos rios), a tempestade reduz drasticamente a visibilidade e exige manobras de extrema cautela por parte da tripulação para evitar acidentes.

Apesar do susto e da tensão a bordo, não houve registro de feridos, danos materiais à embarcação ou necessidade de acionamento de equipes de resgate.