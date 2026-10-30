Barreirinha tem a quinta maior votação do país para Lula

O município de Barreirinha, na região do Baixo Amazonas, ficou em quinto lugar no Brasil entre as cidades onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve os maiores percentuais de votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. No pleito realizado no domingo (25/10), o petista recebeu 90,90% dos votos válidos no município amazonense, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula recebeu 15.761 votos em Barreirinha, enquanto o adversário, Flávio Bolsonaro (PL), obteve 1.577 votos, equivalentes a 9,10% dos votos válidos. A diferença entre os dois candidatos foi de 14.184 votos, ou 81,80 pontos percentuais.

O resultado colocou Barreirinha à frente de municípios de outros estados no levantamento nacional. A cidade amazonense ficou atrás apenas de Carnaubeira da Penha (PE), com 92,34%; Bonfim do Piauí, com 91,25%; Fartura do Piauí, com 91,24%; e Guaribas (PI), com 91,11%.

O ranking também inclui Terra Nova (PE), com 90,88%; Pariconha (AL), com 90,78%; Inajá (PE), com 90,30%; São Braz do Piauí (PI), com 90,15%; e Serrano do Maranhão (MA), com 90,11%.

Vantagem expressiva no interior do Amazonas

O desempenho de Lula em Barreirinha ficou acima do resultado estadual. No Amazonas, o presidente obteve 54,02% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 45,98%, conforme os dados divulgados para o segundo turno.

Em Barreirinha, a diferença entre os candidatos superou 80 pontos percentuais. O resultado confirma a força eleitoral de Lula no município, que integra a região do Baixo Amazonas, no interior do estado.

Ao todo, 17.885 eleitores compareceram às urnas em Barreirinha. O município registrou 4.848 abstenções, correspondentes a 21,33% do eleitorado. Também foram contabilizados 69 votos em branco e 478 votos nulos.

Atrás do município do poeta Thiago de Mello, as maiores vitórias de Lula vieram em Boa Vista do Ramos (86,92%), Nhamundá (84,38%) e Maués (83,64%), todos também do Baixo Amazonas; em São Paulo de Olivença (83,47%), no Alto Solimões; e em Parintins (82,69%), também no Baixo Amazonas.