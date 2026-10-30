Chuva ameniza calor e ajuda a dispersar fumaça em Manaus nesta sexta-feira

A chuva atingiu diferentes pontos de Manaus na manhã desta sexta-feira (30), amenizou o calor e contribuiu para dispersar a fumaça das queimadas no Amazonas. A precipitação trouxe alívio à população após dias de temperaturas elevadas.

Até as 7h20, o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva) registrava qualidade do ar entre moderada e ruim na capital amazonense.

O bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul, apresentava o melhor índice, com 39 microgramas por metro cúbico (µg/m³) de partículas poluentes. Já o Morro da Liberdade registrava a pior concentração, com 56,5 µg/m³.

Previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

A temperatura mínima prevista é de 27°C, enquanto a máxima pode chegar a 35°C.

A precipitação favorece a dispersão de poluentes presentes na atmosfera e pode contribuir para melhorar a qualidade do ar, além de amenizar a sensação de calor na capital.