VÍDEO: Mulher é brutalmente agredida por dois homens em casa abandonada usada como ponto de drogas em Tefé

Na noite de quinta-feira (29), uma mulher ainda não identificada foi brutalmente agredida por dois homens em uma casa abandonada, supostamente utilizada como ponto de consumo de drogas, no município de Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos chegaram ao imóvel à procura de um homem que frequentaria o local. A suspeita é de que os indivíduos estivessem tentando realizar uma cobrança. Como não encontraram o homem, os dois teriam direcionado a violência contra duas mulheres que estavam na residência.

Durante a ação, uma das vítimas conseguiu fugir para escapar das agressões. A outra, porém, foi violentamente atacada e precisou de atendimento após sofrer as agressões.

A motivação do crime, assim como a identidade dos suspeitos e das vítimas, ainda não foi esclarecida. As circunstâncias do crime também deverão ser apuradas pelas autoridades policiais.

Segundo relatos, a residência seria frequentada por usuários de entorpecentes e já teria sido cenário de outros crimes de violência, incluindo uma ocorrência com morte.

O imóvel e possível ponto de consumo de drogas e a recorrência de situações violentas o que gera preocupação aos moradores que moram próximo da casa abandonada.

Até o momento, não há informações oficiais sobre prisões relacionadas ao caso. A autoria e as circunstâncias da agressão deverão ser investigadas pela Polícia Civil.