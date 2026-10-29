Tefé promove “Tardezinha Cultural” com música, cinema e feira de artesanato no Porto do DNIT

Evento será realizado nesta sexta-feira (30), a partir das 18h, com atrações musicais, exibição de filme e valorização dos artesãos locais.

A Prefeitura de Tefé, no interior do Amazonas, realiza nesta sexta-feira (30), a partir das 18h, a primeira edição da Tardezinha Cultural, no Porto do DNIT. A iniciativa reúne música, cinema e feira de artesanato em uma programação voltada ao lazer, à valorização dos artistas locais e à aproximação da cultura com a comunidade.

Idealizado e organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as secretarias de Turismo e de Infraestrutura e o Ponto de Cultura Cine Curibé, o projeto busca transformar o espaço portuário em um ambiente de convivência, entretenimento e valorização da identidade cultural tefeense.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Sandra Cristina Nascimento, a proposta surgiu inicialmente para ser realizada no Mirante das Mangueiras. No entanto, com a instalação de um pub no local, a ideia acabou sendo adiada. A partir de um termo de cooperação técnica firmado entre a Prefeitura e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), surgiu a possibilidade de utilizar o espaço do porto para desenvolver a iniciativa.

Outro objetivo é ampliar a visibilidade da Casa do Artesão, localizada no entorno do evento, incentivando a exposição, a comercialização e a divulgação dos trabalhos produzidos pelos artesãos do município.

Música, cinema e artesanato

A programação desta edição inclui apresentações musicais de Alder Calmon, Elizon e Rene, com o melhor do MPB. O público também poderá assistir ao filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, além de visitar a feira de artesanato organizada no entorno do evento.

Segundo Sandra Cristina Nascimento, a programação foi planejada para oferecer diferentes experiências culturais à população, incluindo pessoas que nem sempre têm a oportunidade de frequentar salas de cinema na capital amazonense.

A proposta é aproximar o público de produções audiovisuais e atividades culturais, além de criar oportunidades para que artistas e trabalhadores da economia criativa apresentem seus talentos e produtos.

Cultura como instrumento de transformação social

A Tardezinha Cultural também pretende proporcionar momentos de lazer em um ambiente organizado e tranquilo, envolvendo públicos de diferentes idades, incluindo adultos e crianças.

A cada edição, o projeto deverá apresentar uma temática diferente, com o objetivo de manter a programação diversificada e ampliar as oportunidades de participação dos fazedores de cultura do município.

Para a Secretaria de Cultura, a iniciativa representa uma oportunidade de fortalecer a identidade cultural de Tefé, estimular a participação da sociedade e reconhecer o trabalho dos artistas e artesãos locais.

A expectativa da organização é atrair moradores interessados em música, cinema e artesanato, incentivando não apenas o consumo de produtos culturais, mas também a divulgação das tradições e expressões artísticas que fazem parte da história do município.

Com a realização da Tardezinha Cultural, a Prefeitura busca ampliar o acesso à cultura e dar maior visibilidade aos talentos locais, transformando o Porto do DNIT em um espaço de encontro entre arte, lazer e comunidade.

Serviço

Evento: Tardezinha Cultural

Tardezinha Cultural Data: Sexta-feira, 30 de outubro

Sexta-feira, 30 de outubro Horário: A partir das 18h

A partir das 18h Local: Porto do DNIT, em Tefé (AM)

Porto do DNIT, em Tefé (AM) Programação: Música ao vivo, cinema e feira de artesanato

Música ao vivo, cinema e feira de artesanato Atrações musicais: Alder Calmon, Elizon e Rene

Alder Calmon, Elizon e Rene Filme anunciado: Homem-Aranha: Um Novo Dia

Realização: Prefeitura Municipal de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com parceria das secretarias de Turismo e de Infraestrutura e do Ponto de Cultura Cine Curibé.