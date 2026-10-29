Tefé recebe lançamento do Volume II de obra sobre a história da Missão Espiritana no Amazonas

Livro aborda o período de 1910 a 1952 e reúne registros históricos sobre a atuação dos missionários e a trajetória de municípios do interior amazonense.

A cidade de Tefé, no interior do Amazonas, recebeu, na última quarta-feira (28), a apresentação do Volume II da obra “Missão Espiritana no Amazonas – de Prefeitura Apostólica a Prelazia Nullius”, que abrange o período de 1910 a 1952. O evento foi realizado no Centro Irmão Falco e reuniu pessoas interessadas na preservação da memória histórica e religiosa da região.

A publicação reúne registros sobre a atuação dos missionários espiritanos há mais de um século, documentando a história da Prelazia e das localidades do interior do Amazonas por onde passaram. A obra também apresenta informações sobre a formação histórica de Tefé e aspectos do cotidiano da população daquele período.

Com registros construídos a partir dos acontecimentos do dia a dia, o livro contribui para preservar documentos e relatos que ajudam a compreender a trajetória da Igreja Católica e sua presença na região amazônica ao longo da primeira metade do século XX.

A apresentação contou com palavras de introdução do bispo da Prelazia de Tefé, Dom José Altevir, e do superior do Grupo Espiritano da Amazônia, padre Orlando Prata, que participaram do momento de divulgação da obra.

O encontro também destacou a importância de valorizar iniciativas que recuperam e compartilham a história do Amazonas, especialmente de municípios do interior, cujas memórias ajudam a compreender as transformações sociais, culturais e religiosas da região.

A apresentação do segundo volume reforça a relevância da pesquisa e do registro histórico para as futuras gerações, mantendo viva a memória dos missionários e das comunidades que fizeram parte dessa trajetória.