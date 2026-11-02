  • 2 novembro, 2026
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Avião com família a bordo cai às margens da BR-230 em Humaitá no AM; VEJA

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Humaitá – Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (1º), nas proximidades do Restaurante da Sula, às margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), em Humaitá (a 590 quilômetros a sudoeste de Manaus).

 

Os ocupantes foram identificados como Elson Fagundes de Oliveira, de 45 anos; Marcela Pereira Pinheiro, de 35 anos, grávida de nove semanas; e Beatriz Pinheiro Fagundes, de 5 anos.

 

Até o momento, não há confirmação sobre o número de óbitos. Equipes de emergência foram acionados para atender as vítimas da queda do avião e fazer o encaminhamento para unidades hospitalares.

As circunstâncias da queda também ainda são desconhecidas.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades, que devem investigar as causas do acidente.

Veja vídeo:

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