El Niño deve elevar temperaturas no Brasil e reduzir chuvas na Amazônia, aponta Inpe

A influência do fenômeno El Niño deve provocar temperaturas acima da média em grande parte do Brasil entre novembro e janeiro, é o que aponta o levantamento elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão também aponta redução das chuvas no norte e no leste da Amazônia, enquanto a região Sul deve registrar volumes de chuva acima do esperado. Segundo o prognóstico climático, os termômetros podem marcar de 1°C a 2°C acima da média em quase todo o país. Em algumas áreas do Pará, a diferença pode chegar a 3°C.

Além do calor, o estudo alerta para a possibilidade de ondas de calor provocadas por bloqueios atmosféricos, que podem manter as temperaturas elevadas por vários dias, principalmente na região central do país.

Na Região Norte, a previsão indica menos chuva em boa parte dos estados. A redução também pode atingir áreas do Nordeste, Mato Grosso e Goiás.

Já no Sul, a expectativa é de chuvas frequentes e acima da média durante o trimestre. O cenário está relacionado aos efeitos do El Niño sobre o clima brasileiro.