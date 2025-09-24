  • 24 setembro, 2025
  • 15:11
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
fiction
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Central de Atendimento
logo tefenews

Em Tefé, Defensoria Pública encerra programação do projeto ‘Caminhos da Inclusão’ com palestra para mais de 250 estudantes

Compartilhe:

Foto: DPE-AM
Foto: DPE-AM

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) reuniu mais de 250 alunos de instituições como o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Faculdade Metropolitana (Fametro) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus), para encerrar a programação do projeto “Caminhos da Inclusão”.

O encontro, coordenado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas (Esudpam), aconteceu na noite desta terça-feira (23), no Centro de Convivência do Idoso Manuel Armando da Silva Retto, na Estrada do Aeroporto. Durante o evento, o servidor da DPE-AM e militante da causa da pessoa com deficiência Fábio Ricarte, do Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa), apresentou a palestra sobre a perspectiva de quem vivencia os desafios da inclusão diariamente.

Tefé foi a primeira cidade a receber o “Caminhos da Inclusão”, que vai percorrer o interior do Amazonas para conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência.

“Começamos o projeto bem, hoje tivemos o auditório cheio de alunos, entre estudantes universitários e também de cursos técnicos, que vão multiplicar essa mensagem da Defensoria. A partir de agora, vamos seguir por todo o Amazonas levando essa palavra de ordem que é a mais importante numa vida em sociedade, a inclusão”, avaliou o Defensor Público Geral, Rafael Barbosa.

“A inclusão precisa ser real, vivida no dia a dia, na educação, no trabalho, no lazer, na saúde e em todas as oportunidades. Esse é o caminho que escolhemos trilhar junto com a sociedade”, completou.

Emer Gomes, secretário executivo da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), destacou que a participação do público durante a ação em Tefé mostrou interesse da população pela pauta.

“Foi uma noite memorável, com um público interessado em ouvir, entender e desmistificar os direitos e garantias da acessibilidade. Ainda estamos distantes da realidade das pessoas com deficiência, tem muito o que fazer, mas foi um bom começo”, disse o secretário executivo. “Como cidadão tefeense, começar esse projeto na minha cidade me deixou muito entusiasmado por tudo que ainda podemos fazer”.

O palestrante Fábio Ricarte reforçou que a receptividade das pessoas apresentou empatia e respeito às PcD. “Tefé acolheu a política de inclusão e acessibilidade, esperamos que a próxima geração possa colher os frutos desse momento que estamos vivendo, de todas as informações que foram compartilhadas nesses dois dias”, comentou o servidor da Defensoria Pública.

 

Nova perspectiva

Eluana Martins, de 42 anos, contou que enfrentou dificuldades porque tem uma pessoa com deficiência visual na família e, a partir da palestra, tem uma nova perspectiva.

“Aprendi muito sobre as leis hoje e isso vai ser interessante no dia a dia, vou compartilhar com meu esposo todos os direitos que ele tem na sociedade”, afirmou a universitária.

Para Ítalo Freitas de Araújo, de 22 anos, palestras voltadas para o tema de pessoas com deficiência precisam acontecer e gerar ainda mais debates. “A palestra em si foi gratificante, principalmente para mim, que estou começando uma trajetória acadêmica, absorvendo muitas informações importantes e esse debate traz uma reflexão importante e obrigatória para todos”, pontuou.

Ensino Médio

Durante dois dias, a Defensoria Pública circulou em Tefé com o projeto “Caminhos da Inclusão”; entre as atividades, aconteceu também um bate-papo com os alunos do Ensino Médio do Centro de Educação de Tempo Integral Hélio Bessa, na rua Pedro Coco, bairro Monte Castelo.

O diretor da Esudpam, defensor público Helom Nunes, explicou que, na ocasião, uniu os projetos “Caminhos da Inclusão” e “Defensoria nas Escolas: Construindo Cidadania” para apresentar temas como Constituição Federal, direitos fundamentais, sistema de justiça e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Com uma metodologia dinâmica e acessível, levamos conhecimento aos estudantes sobre cidadania e aproximamos a Defensoria das comunidades escolares”, enfatizou o defensor público. “Defensoria Pública forte, presente e transformadora só se faz com educação em direitos”.

Para a estudante Esther Mariane, a palestra reforçou os direitos e deveres como cidadão. “Desde crianças somos ensinados a seguir as leis dentro e fora de casa e tudo que apresentado na palestra vai ajudar a fazer nosso papel na sociedade”, comentou a aluna.

A Constituição chamou a atenção de Adryan Castro, aluno do terceiro ano. “Essa experiência foi muito boa porque tivemos acesso a informações da Constituição do Brasil, os direitos que o cidadão tem a partir do momento que ele nasce”, afirmou.

 

 

*Com informações DPE-AM

Deixar Comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Leia Também...