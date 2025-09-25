Expoagro 2025: Governo do Amazonas oferece 55 cursos gratuitos para o setor primário

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), promove, durante a 47ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), a realização de 55 cursos profissionalizantes para o setor primário. As capacitações serão promovidas de forma gratuita e abertas ao público interessado.
De acordo com o secretário da Sepror, Daniel Borges, é uma grande oportunidade para os produtores rurais que buscam a qualificação em diversos cursos, visando potencializar o setor primário na zona rural e, também, no interior do Amazonas.
“São cursos voltados para a atividade da agricultura, pesca, piscicultura, pecuária, entre muitos outros. Então aqui no parque, considerado a casa do produtor rural, eles vão encontrar todo tipo de capacitação. Seguindo a determinação do governador Wilson Lima, vamos profissionalizar o setor, que a cada dia vem crescendo no Amazonas”, ressalta o secretário.
Foto: Isaac Maia/Sepror
Os cursos serão realizados das 8h às 16h, dos dias 29 de setembro a 3 de outubro, no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado na BR-174, quilômetro 2, rodovia que interliga Manaus a Boa Vista (RR).
Coordenado pelo Departamento Pedagógico da Sepror, as capacitações contam com o apoio Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam); da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS); da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf); da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (Sepa); e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).
A programação completa pode ser acessada no link: https://www.instagram.com/p/DO_0zbTkrSf/?igsh=ZXJmMnkzNG82cWY2
Segunda-feira (29/09)
Sala 1
9h – Cadastro Ambiental Rural (CAR), Monitoramento e Regularização Ambiental;
10h – Manejo e Conservação de Fauna Silvestre no estado do Amazonas;
11h – Rotação de Culturas;
14h – Recuperação das Áreas Degradadas no Bioma da Amazônia;
15h – Pontos Críticos de Biossegurança em Granjas de Suínos no Amazonas;
16h – Boas Práticas de Fabricação de Derivados de Leite.
Sala 2
10h – Tecnologias Usadas na Inspeção de Alimentos (Biossensores, PCR, Espectroscopia, etc.);
11h – Riscos microbiológicos e químicos em produtos de origem animal;
14h – Mosca-da-Carambola;
15h – Gestão estratégica para organização do agro;
16h – Os Serviços Ambientais na Amazônia – Valorizando a Floresta em Pé.
Terça-feira (30/09)
Sala 1
9h – Reunião conjunta do Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável (Cedrs) e do Conselho Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica.
14h – Manejo e Comercialização do Cupuaçu;
15h – Boas Práticas de Manejo de Bezerros;
16h – Licenciamento e Transporte de Peixes na Piscicultura.
Sala 2
9h – Boas Práticas no uso de Agrotóxico;
10h – Inovação e Desenvolvimento em Produtos de Origem Animal;
11h – Bioeconomia e Sustentabilidade em Pescador na Região;
14h – Piscicultura: canal de comercialização de peixe promovido pela ADS;
15h – Caminho para o Desenvolvimento Sustentável;
16h – Produção e comercialização na suinocultura: boas práticas de manejo.
Quarta-feira (1°/10)
Sala 1
9h – Roda de Conversa – Mulheres Transformando o Agronegócio;
10h – Iniciação à Pesca Esportiva;
11h – Boas Prática Agropecuárias na 47ª Expoagro;
14h – Produção de Cafés Especiais;
15h – Boas Práticas na Produção de Hortaliças;
16h – Boas Práticas do Sistema de Pastejo Rotacionado.
Sala 2
9h – Agricultura familiar e oportunidades: Conservação e processamento de frutos regionais;
10h – Logística e Agricultura Familiar: Receituário Agronômico;
11h – Receituário Agrônomo;
14h – Condições Ideais de Cultivo: do preparo à estocagem; Boas Práticas no Cultivo da Melancia;
15h – Boas Práticas no Cultivo da Melancia.
Quinta-feira (02/10)
Sala 1
9h – Associativismo e Juventude Rural: O Futuro no Campo;
10h – Como estar dentro da lei e aproveitar a Reserva Legal de forma inteligente;
11h – Manejo Sanitário na Aquicultura – Medidas Preventivas;
14h – Alevinagem na Piscicultura;
15h – Implementação do Manejo do Pirarucu em áreas protegidas e Acordos de Pesca no Amazonas;
16h – Diferença de Associativismo e Cooperativismo.
Sala 2
9h – Iniciando na Piscicultura;
10h – Produção e Comercialização na Suinocultura: Boas práticas de manejo;
11h – Práticas em AGO/AGE;
14h – Monilíase do Cacaueiro e Cupuaçuzeiro;
15h – Vassoura de Bruxa da Mandioca;
16h – Ordenamento Pesqueiro.
Sexta-feira (03/10)
Sala 1
9h – Benefício do Mel e derivados com Serviço de Inspeção;
10h – Do pescado ao consumidor: a Jornada do peixe salgado com sustentabilidade;
11h – Da Granja à Mesa: fatores para se obter um ovo com qualidade;
14h – Energia Solar no Amazonas: desafios e tendências;
15h – Utilização da Biomassa na conservação e manejo de áreas com características de baixa fertilidade.
Sala 2
9h – Cadastro de Aquicultura;
10h – Programa Nacional de Controle da Raiva – Estratégias, Desafios e o Papel do Médico Veterinário na Saúde Única;
11h – Conceito de Associativismo Rural;
14h – Técnicas de Comercialização, Processamento e Conservação do Pescado;
15h – Políticas Públicas e Subvenção Econômica: Oportunidades e Desafios do Manejo Sustentável do Pirarucu no Amazonas;
16h – Implantação das culturas agrícolas de ciclo anual em várzea e terra firme.