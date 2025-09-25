Expoagro 2025: Governo do Amazonas oferece 55 cursos gratuitos para o setor primário

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), promove, durante a 47ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), a realização de 55 cursos profissionalizantes para o setor primário. As capacitações serão promovidas de forma gratuita e abertas ao público interessado.

De acordo com o secretário da Sepror, Daniel Borges, é uma grande oportunidade para os produtores rurais que buscam a qualificação em diversos cursos, visando potencializar o setor primário na zona rural e, também, no interior do Amazonas.

“São cursos voltados para a atividade da agricultura, pesca, piscicultura, pecuária, entre muitos outros. Então aqui no parque, considerado a casa do produtor rural, eles vão encontrar todo tipo de capacitação. Seguindo a determinação do governador Wilson Lima, vamos profissionalizar o setor, que a cada dia vem crescendo no Amazonas”, ressalta o secretário.

Os cursos serão realizados das 8h às 16h, dos dias 29 de setembro a 3 de outubro, no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado na BR-174, quilômetro 2, rodovia que interliga Manaus a Boa Vista (RR).

Coordenado pelo Departamento Pedagógico da Sepror, as capacitações contam com o apoio Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam); da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS); da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf); da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (Sepa); e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Segunda-feira (29/09)

Sala 1

9h – Cadastro Ambiental Rural (CAR), Monitoramento e Regularização Ambiental;

10h – Manejo e Conservação de Fauna Silvestre no estado do Amazonas;

11h – Rotação de Culturas;

14h – Recuperação das Áreas Degradadas no Bioma da Amazônia;

15h – Pontos Críticos de Biossegurança em Granjas de Suínos no Amazonas;

16h – Boas Práticas de Fabricação de Derivados de Leite.

Sala 2

10h – Tecnologias Usadas na Inspeção de Alimentos (Biossensores, PCR, Espectroscopia, etc.);

11h – Riscos microbiológicos e químicos em produtos de origem animal;

14h – Mosca-da-Carambola;

15h – Gestão estratégica para organização do agro;

16h – Os Serviços Ambientais na Amazônia – Valorizando a Floresta em Pé.

Terça-feira (30/09)

Sala 1

9h – Reunião conjunta do Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável (Cedrs) e do Conselho Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica.

14h – Manejo e Comercialização do Cupuaçu;

15h – Boas Práticas de Manejo de Bezerros;

16h – Licenciamento e Transporte de Peixes na Piscicultura.

Sala 2

9h – Boas Práticas no uso de Agrotóxico;

10h – Inovação e Desenvolvimento em Produtos de Origem Animal;

11h – Bioeconomia e Sustentabilidade em Pescador na Região;

14h – Piscicultura: canal de comercialização de peixe promovido pela ADS;

15h – Caminho para o Desenvolvimento Sustentável;

16h – Produção e comercialização na suinocultura: boas práticas de manejo.

Quarta-feira (1°/10)

Sala 1

9h – Roda de Conversa – Mulheres Transformando o Agronegócio;

10h – Iniciação à Pesca Esportiva;

11h – Boas Prática Agropecuárias na 47ª Expoagro;

14h – Produção de Cafés Especiais;

15h – Boas Práticas na Produção de Hortaliças;

16h – Boas Práticas do Sistema de Pastejo Rotacionado.

Sala 2

9h – Agricultura familiar e oportunidades: Conservação e processamento de frutos regionais;

10h – Logística e Agricultura Familiar: Receituário Agronômico;

11h – Receituário Agrônomo;

14h – Condições Ideais de Cultivo: do preparo à estocagem; Boas Práticas no Cultivo da Melancia;

15h – Boas Práticas no Cultivo da Melancia.

Quinta-feira (02/10)

Sala 1

9h – Associativismo e Juventude Rural: O Futuro no Campo;

10h – Como estar dentro da lei e aproveitar a Reserva Legal de forma inteligente;

11h – Manejo Sanitário na Aquicultura – Medidas Preventivas;

14h – Alevinagem na Piscicultura;

15h – Implementação do Manejo do Pirarucu em áreas protegidas e Acordos de Pesca no Amazonas;

16h – Diferença de Associativismo e Cooperativismo.

Sala 2

9h – Iniciando na Piscicultura;

10h – Produção e Comercialização na Suinocultura: Boas práticas de manejo;

11h – Práticas em AGO/AGE;

14h – Monilíase do Cacaueiro e Cupuaçuzeiro;

15h – Vassoura de Bruxa da Mandioca;

16h – Ordenamento Pesqueiro.

Sexta-feira (03/10)

Sala 1

9h – Benefício do Mel e derivados com Serviço de Inspeção;

10h – Do pescado ao consumidor: a Jornada do peixe salgado com sustentabilidade;

11h – Da Granja à Mesa: fatores para se obter um ovo com qualidade;

14h – Energia Solar no Amazonas: desafios e tendências;

15h – Utilização da Biomassa na conservação e manejo de áreas com características de baixa fertilidade.

Sala 2

9h – Cadastro de Aquicultura;

10h – Programa Nacional de Controle da Raiva – Estratégias, Desafios e o Papel do Médico Veterinário na Saúde Única;

11h – Conceito de Associativismo Rural;

14h – Técnicas de Comercialização, Processamento e Conservação do Pescado;

15h – Políticas Públicas e Subvenção Econômica: Oportunidades e Desafios do Manejo Sustentável do Pirarucu no Amazonas;

16h – Implantação das culturas agrícolas de ciclo anual em várzea e terra firme.