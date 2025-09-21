Prefeitura de Tefé celebra o Dia da Árvore com programação educativa e lançamento de Gibi Ambiental

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública (SEMMALP), realizou no último dia 19 de setembro, no Viveiro Municipal de Mudas, a celebração do Dia da Árvore 2025. O espaço recebeu melhorias especialmente para a data, com a construção de uma nova área para o cultivo de mudas e a instalação de uma estufa destinada à germinação de sementes.

A programação envolveu a comunidade, em especial estudantes, em uma série de atividades educativas e lúdicas. As crianças participaram de um teatro de fantoches com foco no tema das queimadas, percorreram uma trilha ecológica pela floresta, acompanharam uma palestra prática sobre compostagem e se divertiram com a dinâmica da Caça ao Tesouro Ambiental, aprendendo na prática a importância do cuidado com a natureza.

O evento também registrou o lançamento do Gibi Educativo Ambiental, desenvolvido pela SEMMALP. A publicação reúne história, jogos e atividades lúdicas que contribuem para a conscientização sobre a preservação ambiental e nessa edição leva a mensagem de combate às queimadas. Já na atividade de caça ao tesouro os estudantes vencedores das atividades receberam kits educativos, com o gibi incluso.

O encerramento contou com o simbólico plantio de mudas, realizado por crianças, militares do exército brasileiro e convidados. O ato representou a esperança e o compromisso com um futuro mais verde e sustentável para Tefé.

A iniciativa reforçou o compromisso da Prefeitura de Tefé em promover a educação ambiental e valorizar a floresta como patrimônio de todos.

*Com informações da assessoria