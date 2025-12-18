Prefeitura de Tefé leva Natal Solidário às comunidades rurais com apoio do prefeito Nicson Marreira

A Prefeitura de Tefé dá continuidade, nesta sexta-feira (19/12), às ações do Natal Solidário, iniciativa que reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado social e a atenção às famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente nas comunidades da zona rural do município.

A ação contempla a entrega de cestas básicas e brinquedos, levando alimento, dignidade e esperança às famílias que vivem ao longo da Estrada da Agrovila e da Estrada da Emade. O atendimento será realizado de forma organizada por meio de polos de apoio instalados nas comunidades Maranata, Boa Vontade e Barreiras, abrangendo diversos ramais, vilas, aldeias e residências isoladas.

O prefeito Nicson Marreira, apoiador direto da iniciativa, tem reforçado que o Natal Solidário vai além da entrega de benefícios, representando um gesto concreto de cuidado, presença do poder público e valorização das famílias que vivem nas áreas mais distantes da sede urbana. Sob sua gestão, ações sociais têm sido fortalecidas com foco na inclusão, no respeito às comunidades e na promoção do bem-estar coletivo.

A Prefeitura orienta que os moradores fiquem atentos às informações repassadas pelas lideranças comunitárias e aos pontos de apoio definidos, a fim de garantir uma distribuição tranquila, organizada e eficiente.

Com o Natal Solidário, a gestão municipal reafirma seu compromisso de levar políticas públicas a todos os cantos de Tefé, promovendo um Natal mais humano, solidário e digno para quem mais precisa.