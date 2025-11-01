Tefé celebra a força feminina em noite marcante com o evento “Mulheres Incríveis – Juntas pela Transformação”

Na noite de sexta-feira (31), Tefé foi o cenário de uma celebração emocionante: o evento “Mulheres Incríveis – Juntas pela Transformação”, uma noite que ficará marcada na memória da cidade pela força, emoção e representatividade feminina.

Promovido pela Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania (SEMASC), com o apoio do Banco do Povo de Tefé e do Programa Mulher Empreendedora, o evento marcou o encerramento da Campanha Outubro Rosa – Saúde, Autocuidado e Autonomia Financeira, reunindo empresários, empresárias, empreendedoras e parceiros locais em um grande movimento de valorização da mulher tefeense.

Inspiração e liderança feminina

Idealizado pela Primeira-Dama Kelly Barbosa, o evento foi uma verdadeira celebração da força, da fé e da capacidade transformadora das mulheres. Reconhecida neste ano como Embaixadora do Empodera Mulher 2025, Kelly vem se destacando como uma das maiores referências femininas do interior do Amazonas, unindo sensibilidade, visão e propósito em suas ações à frente dos projetos sociais e de empreendedorismo em Tefé.

Durante toda a programação, Kelly Barbosa conduziu momentos de profunda emoção e inspiração, reunindo mulheres de diferentes histórias e trajetórias em um só propósito: fortalecer a união feminina e incentivar o protagonismo das mulheres na sociedade.

“Cada mulher aqui carrega uma história de força, coragem e fé. Quando nos unimos, somos capazes de transformar não apenas a nossa vida, mas toda a comunidade. Este evento é um convite à transformação e à valorização de quem faz a diferença todos os dias”, declarou Kelly Barbosa, aplaudida de pé pelo público presente.

Com sua presença marcante e palavras que tocaram corações, Kelly reafirmou seu papel de liderança e empatia, consolidando-se como uma voz ativa e inspiradora na política local e uma grande defensora das causas femininas.

Empreendedorismo feminino em destaque

Durante a programação, o prefeito Nicson Marreira anunciou as 300 mulheres contempladas na primeira fase do Banco do Povo de Tefé, por meio da linha de crédito “Mulher Empreendedora”, e realizou a assinatura simbólica do primeiro contrato, oficializando o início de um novo ciclo de oportunidades e desenvolvimento econômico no município.

Em seu discurso de encerramento, o prefeito destacou a importância da união entre o poder público e o setor privado na construção de um futuro mais justo e próspero para as mulheres:

“Tefé dá um passo histórico ao investir diretamente nas mulheres empreendedoras. Por meio do Banco do Povo, queremos dar oportunidades reais para quem acredita nos seus sonhos e trabalha todos os dias para transformar a própria vida. Essa união entre o poder público e os empresários mostra que o grande pode, sim, ajudar o pequeno e assim, todos crescemos juntos.”

Uma noite de emoção e transformação

O evento contou com a participação de nove palestrantes convidadas, entre empreendedoras, profissionais da saúde, do coaching e da psicologia, que compartilharam experiências e histórias inspiradoras de superação.

A Secretária Municipal de Assistência Social e da Cidadania, Eidy Russeli, também teve participação marcante no evento. Em seu discurso, destacou que o momento representa mais do que o encerramento de uma campanha, é o início de um novo tempo para as mulheres de Tefé.

“Na SEMASC, temos um compromisso verdadeiro com o cuidado, a escuta e o fortalecimento das mulheres. Cada ação, cada projeto, é pensado para abrir caminhos e gerar oportunidades. A mulher que empreende, que cuida da família e que sonha, merece todo o nosso apoio e reconhecimento.”

Reconhecida pela sua gestão humanizada e olhar sensível às famílias tefeenses, Eidy Russeli vem fortalecendo políticas públicas voltadas às mulheres e se destacando pelo trabalho conjunto com a Primeira-Dama Kelly Barbosa, levando acolhimento, dignidade e oportunidades para quem mais precisa.

Apresentações musicais, homenagens e momentos de confraternização completaram a noite, encerrando a campanha Outubro Rosa – Saúde, Autocuidado e Autonomia Financeira com a certeza de que Tefé vive uma nova era de protagonismo e empoderamento feminino.

