Prefeitura de Tefé nega afastamento do prefeito Nicson Marreira pelo TCE-AM

A Prefeitura de Tefé divulgou, nesta quarta-feira (17), uma nota oficial para esclarecer informações falsas que vêm circulando sobre um suposto afastamento cautelar do prefeito Nicson Marreira por decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

De acordo com a administração municipal, não existe qualquer deliberação da Corte de Contas que determine o afastamento do chefe do Executivo. A nota reforça que Nicson Marreira segue exercendo normalmente o mandato, cumprindo suas atribuições administrativas e políticas à frente da Prefeitura.

“A informação divulgada é inverídica. Não há decisão do Tribunal de Contas que determine o afastamento do gestor municipal”, destaca o comunicado oficial.

Ainda segundo a Prefeitura de Tefé, a disseminação do boato ocorre de forma irresponsável e tem como objetivo gerar desinformação e instabilidade política no município. A gestão classificou o conteúdo como fake news e reafirmou seu compromisso com a transparência, a legalidade e a correta prestação de informações à população.

A administração municipal reiterou que o prefeito Nicson Marreira permanece no cargo, exercendo plenamente o mandato que lhe foi conferido pelo voto popular, e que continuará adotando medidas para esclarecer a sociedade e combater a propagação de notícias falsas.

*Com informações da assessoria