Suspeito é preso por usar arma em cobrança de dívida em Carauari

Um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante, na última terça-feira (16), por porte ilegal de arma de fogo e ameaça contra um homem, de 43 anos, em Carauari, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Renata Viana, na ocasião dos crimes, o suspeito, portando uma arma, ameaçou a vítima durante a cobrança de uma dívida vinculada ao tráfico de drogas.

“As equipes policiais foram acionadas e, após diligências, conseguiram localizar o indivíduo no Centro do município e apreender a arma de fogo utilizada na ação criminosa. O autor tem vários registros criminosos, inclusive por homicídio”, disse a delegada.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria