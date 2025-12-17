Saullo Vianna anuncia mais de R$ 3 milhões em investimentos na saúde e assistência social de Manaquiri

Deputado federal esteve no município nesta quarta-feira e reforçou compromisso com pautas das comunidades rurais, como pavimentação de ramais, fortalecimento da produção, transporte e acesso à água.

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) esteve nesta quarta-feira, 17, no município de Manaquiri, onde apresentou as principais ações do seu mandato e os investimentos destinados à cidade nas áreas da saúde e da assistência social. Ao todo, os recursos destinados ao município somam R$ 3,1 milhões, aplicados para ampliar atendimentos e fortalecer a rede de serviços públicos.

Durante a agenda, o parlamentar destacou que os investimentos têm como objetivo garantir mais estrutura, dignidade e qualidade de vida à população, especialmente às famílias em situação de vulnerabilidade. As emendas contemplam tanto o fortalecimento da saúde básica quanto ações voltadas à assistência social, áreas consideradas prioritárias pelo mandato.

“São recursos para custeio de Média e Alta Complexidade e Atenção Básica, fortalecendo o hospital e os postos de saúde. Na área social, R$ 100 mil garantiram a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pelas enchentes”, resumiu Saullo Vianna.

A primeira parada da comitiva de Vianna foi na Feira Municipal que, na sequência, se reuniu para uma roda de conversa com mototaxistas do bairro da Torre. Em seguida, o parlamentar visitou a comunidade do Barro Alto, onde pode ouvir demandas da população.

Compromisso com construção de poço e ônibus- “Se não viesse aqui, jamais saberia pelo Tatá da necessidade de um poço artesiano. Nem ouviria a dona Laura falar que é preciso um ônibus para transportar a população daqui até a AM 070 e ter ramal em boas condições”, diz Vianna, ao mencionar moradores da comunidade.

Após a reunião, Saullo reforçou a importância da sua presença nas comunidades e se comprometeu, com o vereador Jander Lobato, de angariar recursos para o poço artesiano e, num segundo momento, para a construção de uma rede de distribuição de água. Sobre o ônibus, afirmou que irá atrás de mais investimentos, em Brasília, para tentar viabilizar a demanda.

Como deputado federal, além dos recursos, fruto de suas emendas parlamentares, Saullo Vianna demonstrou preocupação com Manaquiri, solicitando informações sobre as ações federais para combater a estiagem no município, em 2024, com requerimentos e cobranças frequentes aos órgãos federais.