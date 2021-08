Tefé: estrada das Missões e ruas do entorno recebem serviços de iluminação pública

No início da semana a coordenação de iluminação pública da Prefeitura de Tefé realizou os serviços de reparo, manutenção e instalação de luminárias em parte da Estrada das Missões (Estrada do Só Love), e ruas do entorno. Moradores que foram até a equipe para prestar agradecimentos pelo serviço informaram que há mais de quatro anos a escuridão tomava conta do local, causando um aumento no número de assaltos e outras atividades criminosas na área.

“Agora, com a área iluminada, os moradores vão poder transitar com um pouco mais de segurança. Era comum a notícia de que vândalos e criminosos viviam atormentando por aqui”, pontuou Maurício Vale, coordenador de iluminação pública de Tefé.

Por determinação do prefeito Nicson Marreira, a coordenação de iluminação pública tem realizado o serviço em todos os bairros da cidade e também em comunidades ribeirinhas, e indígenas no interior. Os serviços já atenderam locais considerados críticos, principalmente, e que serviam como atrativo para criminosos que aproveitavam a escuridão para cometer assaltos, como é o caso dos portos de Catraia, áreas centrais e dezenas de ruas por toda a cidade.

Fotos: Arisney Paz | SEMCOM